¿Toque de queda en Perú? Gobierno anunciará nuevas medidas para el estado de emergencia

Desde tempranas horas de este jueves 6 de noviembre, el presidente de la República, José Jerí, lidera la nueva sesión del Consejo de Ministros, donde se evalúa el estado de emergencia en Lima y Callao. En medio de este contexto, surgen dudas respecto a la implementación del toque de queda en nuestro país.

"En el Consejo de Ministros, vamos a tener la actualización del estado de emergencia con medidas complementarias a las que ya conocemos. La delincuencia está amenazada tal como ellos amenazaron nuestra tranquilidad", mencionó el jefe de Estado durante la ceremonia de conmemoración del primer año de liberación del Damero B de Gamarra en La Victoria, realizado el último 5 de noviembre.

¿Se implementará toque de queda? Esto es lo que se sabe

El pasado 21 de octubre, el presidente José Jerí oficializó el estado de emergencia en Lima y Callao, esperando hacerle frente a la criminalidad que azota al país; sin embargo, pese a esta medida, los crímenes siguen sucediendo, incluso, el sector de transportistas ha cobrado nuevas víctimas a manos de extorsionadores.

Hasta el momento, el mandatario no ha decretado la implementación del toque de queda, pero tras la reciente reunión con sus ministros, este panorama podría cambiar. Se espera que exista un pronunciamiento oficial hacia el público, para dar a conocer los resultados del estado de emergencia y cuáles serán las nuevas acciones del Gobierno.

Por otro lado, José Jerí se pronunció mediante sus redes sociales y confirmó la creación de un nuevo plan de seguridad ante la actual situación de criminalidad en el país: "El plan de seguridad ciudadana vigente no nos sirve para hoy y va a quedar sin efecto. Vamos a construir uno sobre la realidad y pensando en el futuro. Uno sobre la base, objetivos, ideas y formas del plan 2013-2018, Plan Bratton del 02", informó.

Jose Jerí anuncia nuevo plan de seguridad. | Imagen: X

Mientras que se espera un pronunciamiento oficial respecto a la actualización del estado de emergencia en Lima y Callao de este jueves 6 de noviembre, los ciudadanos no dudan en comentar sobre la nueva sesión del Consejo de Ministros, exigiendo resultados frente a la ola de delincuencia.

"La inseguridad en el país es grave, situación que obliga a reiterar el estado de emergencia y otras medidas complementarias", "Qué rindan cuentas de los avances, sino cambio, así funciona todo", "Presidente José Jerí considere a la provincia de Sullana en Piura en un plan integral a favor de la seguridad ciudadana", "Ni ha logrado nada.", señalaron los usuarios en redes sociales.