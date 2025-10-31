Este viernes 31 de octubre, miles de personas celebrarán Halloween y mostrarán sus mejores disfraces en los diferentes eventos que se desarrollarán en Lima. Sin embargo, es importante recordar a la población que actualmente la capital y el Callao están en estado de emergencia.

En ese contexto, los ciudadanos pierden ciertos derechos constituciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) asume el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que, los ciudadanos pueden ser intervenidos en cualquier momento.

Si asistirás a una reunión, discoteca o concierto por Halloween, entonces debes portar tu Documento de Identidad (DNI) vigente, ya que se realizarán operativos en las calles, estaciones de transportes o lugares donde se realicen eventos.

La policía realizará operativos en Halloween.

¿Qué pasa si no tengo mi DNI y la policía me interviene?

Si no tienes tu Documento de Identidad (DNI) y eres intervenido por la PNP, entonces podrás presentar un documento original que te identifique, como un brevete. Se recomienda a la población brindar los datos, ya que si no colaboran, pueden ser detenidos.

"Si la persona no quiere o se niega a identificarse, no quiere decir su nombre, ni mostrar documento, la Policía tiene la facultad de conducirlo a la comisaría para poder identificarlo en un plazo máximo de cuatro horas", comentó un efectivo policial para Líbero.