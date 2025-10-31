- Hoy:
Estado de emergencia en Lima: sin este documento no podrás celebrar Halloween HOY, 31 de noviembre
José Jerí declaró estado de emergencia en Lima y Callao, por ello, es importante que portes este documento, si no podrías ser detenido por la PNP.
Este viernes 31 de octubre, miles de personas celebrarán Halloween y mostrarán sus mejores disfraces en los diferentes eventos que se desarrollarán en Lima. Sin embargo, es importante recordar a la población que actualmente la capital y el Callao están en estado de emergencia.
PUEDES VER: ¿Gobierno confirmó que el toque de queda inicia este 31 de octubre? Últimas noticias de la medida
En ese contexto, los ciudadanos pierden ciertos derechos constituciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) asume el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que, los ciudadanos pueden ser intervenidos en cualquier momento.
Si asistirás a una reunión, discoteca o concierto por Halloween, entonces debes portar tu Documento de Identidad (DNI) vigente, ya que se realizarán operativos en las calles, estaciones de transportes o lugares donde se realicen eventos.
La policía realizará operativos en Halloween.
¿Qué pasa si no tengo mi DNI y la policía me interviene?
Si no tienes tu Documento de Identidad (DNI) y eres intervenido por la PNP, entonces podrás presentar un documento original que te identifique, como un brevete. Se recomienda a la población brindar los datos, ya que si no colaboran, pueden ser detenidos.
"Si la persona no quiere o se niega a identificarse, no quiere decir su nombre, ni mostrar documento, la Policía tiene la facultad de conducirlo a la comisaría para poder identificarlo en un plazo máximo de cuatro horas", comentó un efectivo policial para Líbero.
