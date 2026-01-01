0

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 2 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo de las principales ligas de Europa para este viernes 2 de enero de 2026. ¿Qué equipos juegan?

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este viernes 2 de enero
Programación de partidos en vivo para este viernes 2 de enero | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este viernes 2 de enero de 2026 continúa desarrollándose las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación de los partidos en vivo más importantes. En Italia se enfrentan el AC Milan contra Cagliari. Revisa los horarios y canales de transmisión.

La próxima Copa del Mundo de la FIFA se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del 2026.

PUEDES VER: Mundial 2026: calendario de partidos y fixture completo de la Copa del Mundo

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Rayo Vallecano vs GetafeDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Cagliari vs MilanESPN, Disney+

Partidos de hoy en Ligue 1 Francia

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Toulouse vs LensDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Gil Vicente vs Sporting CP
15:45Vitória Guimarães vs Nacional

Partidos de hoy en Segunda Division España

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Eibar vs MirandésDIRECTV Sports, DGO

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Periodistas colombianos dejan firme calificativo a Pedro Gallese tras fichaje: "Arquero de…"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano