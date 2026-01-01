Partidos de hoy EN VIVO, viernes 2 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo de las principales ligas de Europa para este viernes 2 de enero de 2026. ¿Qué equipos juegan?
Este viernes 2 de enero de 2026 continúa desarrollándose las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación de los partidos en vivo más importantes. En Italia se enfrentan el AC Milan contra Cagliari. Revisa los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Rayo Vallecano vs Getafe
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Cagliari vs Milan
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1 Francia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Toulouse vs Lens
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Gil Vicente vs Sporting CP
|15:45
|Vitória Guimarães vs Nacional
Partidos de hoy en Segunda Division España
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Eibar vs Mirandés
|DIRECTV Sports, DGO
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
