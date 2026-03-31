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Partidos de Liga 1: programación y canales para ver la fecha 9 del Torneo Apertura

Repasa aquí la programación de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que tendrá como principal atractivo el clásico entre Universitario vs Alianza Lima.

Wilfredo Inostroza
Programación partidos fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1
Programación partidos fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1
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Vuelve a la ‘Poderosa’ para felicidad de todos los fanáticos del fútbol peruano. Esta semana se reinicia la Liga 1 y se vienen vibrantes partidos por la fecha 9 del Torneo Apertura, que tendrá como principal atractivo el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental.

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Programación fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 3 de abril

  • 11.00 | Sporting Cristal vs CD Moquegua | Estadio Alberto Gallardo, Lima
  • 15.00 | Alianza Atlético vs Atlético Grau | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 4 de abril

  • 13.15 | Deportivo Garcilaso vs Sport Boys | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 15.30 | FBC Melgar vs Cusco FC | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
  • 20.00 | Universitario vs Alianza Lima | Estadio Monumental, Lima

Domingo 5 de abril

  • 13.15 | Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos | Estadio Huancayo
  • 15.30 | Juan Pablo II vs UTC | Complejo Juan Pablo II College, Chongayape

Lunes 6 de abril

  • 15.00 | FC Cajamaarca vs Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón

Liga 1: programación de la fecha 9 del Torneo Apertura

Al comenzar la jornada, Alianza Lima y Los Chankas igualan en puntaje, pero el cuadro victoriano tiene una mejor diferencia de goles y defenderá su liderato visitando a Universitario, en el primer clásico del año.

Por su parte, los ‘Guerreros’ visitarán a FC Cajamarca, que pese a tener a Hernán Barcos en sus filas, marcha en la última casilla del campeonato.

Asimismo, otros encuentros para destacar son Melgar vs Cusco FC en Arequipa, mientras que Sporting Cristal quiere sumar de a tres frente a CD Moquegua.

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

Todos los partidos se pueden ver a través del canal L1 MAX, disponible en diferentes operadores como Movistar TV, Best Cable, Claro TV


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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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