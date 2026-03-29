¡No es Boys! Zambrano y Trauco negocian con club que disputa la Liga 1 2026: "Conversaciones"

¿Una nueva oportunidad de seguir compitiendo? Cuando todo apuntaba a que Sport Boys sería el destino de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, ahora un nuevo club que disputa la Liga 1 2026 quiere ambos jugadores, que están libres tras ser separados de Alianza Lima por indisciplina.

De acuerdo con la información difundida por periodista deportivo Gerson Cuba, Juan Pablo II quiere a Zambrano y Trauco para disputar la Liga 1 2026, donde viene cumpliendo una regular campaña, más allá de perder en sus últimos dos presentaciones. Las negociaciones ya comenzaron.

“Carlos Zambrano y Miguel Trauco han sido ofrecidos y ya mantienen negociaciones con Juan Pablo II. El equipo del norte considera que, mientras se desarrolla la investigación y la justicia determine un fallo, pueden avanzar con las conversaciones”, dijo el comunicador vía X (antes Twitter).

Eso sí, el cuadro ‘Papal’ se quiere proteger en caso estos jugadores sean declarados culpables de la denuncia por abuso sexual tras lo sucedido durante la pretemporada de Alianza Lima en Montevideo, por lo que en el eventual contrato, se incluirán cláusulas especiales.

“El cuadro de Chongoyape incluiría duras cláusulas de conducta y disciplina, así como una cláusula que establece que, si el fallo resulta desfavorable, los jugadores deberán dejar el club y pagar una indemnización. Veremos”, agregó Cuba.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco dejarán Alianza Lima

Recordemos que al ser jugadores libres, las bases de la Liga 1 permiten que puedan ser inscritos por cualquier club hasta la fecha 12 del Apertura, que se jugará entre el 25 y 27 de abril. Los plazos todavía le dan margen al club norteño.