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Alianza Lima metió una abultada goleada 5-0 y es líder del Torneo Apertura 2026
Alianza Lima dio un fuerte golpe tras golear 5-0 y hacerse con el liderato del Torneo Apertura 2026, ilusionándose con el título nacional.
Uno de los grandes resultados de la fecha fue la goleada 5-0 que obtuvo Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026. Con este marcador, el cuadro blanquiazul es líder del campeonato y se ilusiona con levantar el título nacional del fútbol peruano a final de temporada. Te contamos los detalles.
Mientras los hinchas íntimos se encuentran esperando que el club salga campeón de la Liga 1 y acabe con la hegemonía de Universitario de Deportes, se llevaron una enorme alegría debido a que la institución de sus amores se llevó un importante triunfo por la fecha número 3 de la Liga Femenina. El partido se llevó a cabo en el Estadio Hugo Sotil.
Las blanquiazules siguen generando buenos resultados en el Torneo Apertura debido a que ya acumulan nueve unidades. Esta vez vencieron 5-0 al FBC Flamengo de Junín jugando en condición de local, con goles de Geraldine Cardona, Adriana Lúcar (2), Alondra Vílchez, 'Lupita' Rodríguez.
Alianza Lima goleó a Flamengo.
Con este resultado, Alianza Lima alcanzó a Universitario de Deportes y ambos son líderes del campeonato nacional. Sin embargo, las cremas están un peldaño por encima en la tabla de posiciones de la Liga Femenina gracias a su diferencia de gol.
Alianza Lima próximo partido
Alianza Lima recibirá el próximo fin de semana al Club UNSAAC por la fecha número 4 del Torneo Apertura 2026. El duelo se realizará en el Estadio Hugo Sotil y las blanquiazules están obligadas a ganar para seguir en lo más alto.
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