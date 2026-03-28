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Alianza Lima metió una abultada goleada 5-0 y es líder del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima dio un fuerte golpe tras golear 5-0 y hacerse con el liderato del Torneo Apertura 2026, ilusionándose con el título nacional.

Francisco Esteves
Alianza Lima metió una abultada goleada 5-0.
Alianza Lima metió una abultada goleada 5-0. | Foto: Composición Líbero.
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Uno de los grandes resultados de la fecha fue la goleada 5-0 que obtuvo Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026. Con este marcador, el cuadro blanquiazul es líder del campeonato y se ilusiona con levantar el título nacional del fútbol peruano a final de temporada. Te contamos los detalles.

Mano Menezes perdió en su primer partido amistoso como DT de la selección peruana.

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Mientras los hinchas íntimos se encuentran esperando que el club salga campeón de la Liga 1 y acabe con la hegemonía de Universitario de Deportes, se llevaron una enorme alegría debido a que la institución de sus amores se llevó un importante triunfo por la fecha número 3 de la Liga Femenina. El partido se llevó a cabo en el Estadio Hugo Sotil.

Las blanquiazules siguen generando buenos resultados en el Torneo Apertura debido a que ya acumulan nueve unidades. Esta vez vencieron 5-0 al FBC Flamengo de Junín jugando en condición de local, con goles de Geraldine Cardona, Adriana Lúcar (2), Alondra Vílchez, 'Lupita' Rodríguez.

Alianza Lima, Torneo Apertura

Alianza Lima goleó a Flamengo.

Con este resultado, Alianza Lima alcanzó a Universitario de Deportes y ambos son líderes del campeonato nacional. Sin embargo, las cremas están un peldaño por encima en la tabla de posiciones de la Liga Femenina gracias a su diferencia de gol.

Alianza Lima próximo partido

Alianza Lima recibirá el próximo fin de semana al Club UNSAAC por la fecha número 4 del Torneo Apertura 2026. El duelo se realizará en el Estadio Hugo Sotil y las blanquiazules están obligadas a ganar para seguir en lo más alto.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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