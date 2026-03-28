Edison Flores dejó picante comentario a hinchas de Alianza Lima: “Preocuparse más por su equipo”

En una reciente edición del programa 'Más Que Fútbol', se tuvo como entrevistado a Edison Flores, actual jugador de Universitario de Deportes. Durante la transmisión se tocaron diversos temas; no obstante, llamó la atención cuando el popular 'Orejas' se animó a hablar sobre lo que será el clásico peruano.

Para Flores, enfrentarse contra Alianza Lima siempre es especial, pues es un rival directo para ellos, por lo que se vienen preparando para dar lo mejor, sobre todo teniendo en cuenta que se acerca la Copa Libertadores. No obstante, sorprendió al enviarle un mensaje a los hinchas blanquiazules.

Edison Flores dejó picante comentario a hinchas de Alianza Lima

Es en este contexto que Flores se refirió a lo que viene sucediendo últimamente entre ambos clubes, quienes han protagonizado enfrentamientos. Debido a esto, Flores incitó a los hinchas íntimos a animar a su equipo, señalando que todos son rivales; no obstante, esto debería quedar en el terreno de juego.

"El hincha de Alianza que apoye a su equipo al máximo a su equipo, que de lo mejor en la cancha para incitar a ser mejor a su equipo y preocuparse más por su equipo. Todos son rivales para los que estamos en un club pero todo finalmente es fútbol", empezó diciendo Flores.

“Sé que existe el juego de perder o no campeonar pero al final eso queda ahí. No hay que llevarlo a mucho más grande esto. Nosotros peleamos por nuestra institución porque cada uno quiere ganar pero después hay una buena relación con ellos”, complementó el jugador de la 'U'.

Flores sobre el partido entre Universitario vs Alianza

En otro momento, el '19' habló sobre lo que será el clásico peruano, señalando que se vienen preparando para este gran duelo.

"Clásico es clásico. Este partido es muy importante, es un rival directo para nosotros y pueden cambiar algunas cosas para lo que queremos para estos dos próximos meses que vienen de Liga 1 y Copa Libertadores. Estamos trabajando para poder conseguir lo que queremos que obviamente es ganar cada partido".

¿Cuándo se juega el Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura?

El duelo entre Universitario y Alianza Lima se disputará este sábado 4 de abril en el estadio Monumental, donde se prevé una gran presencia de hinchas cremas. Este encuentro cobra gran relevancia, ya que ambos equipos buscan marcar una diferencia importante.