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Hernán Barcos reveló detalles inéditos de su salida de Alianza Lima: “Me…”

Se dio el avance de lo que será la segunda parte de la entrevista a Hernán Barcos, donde reveló detalles sobre su salida de Alianza, sorprendiendo a los conductores.

Antonio Vidal
Hernán Barcos habló sobre su salida de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Enfocados
Hernán Barcos habló sobre su salida de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Enfocados
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La segunda parte de la entrevista a Hernán Barcos en 'Enfocados' promete sorprender a más de uno, pues mediante sus redes sociales el programa publicó el avance de lo que será esta entrega, donde el actual delantero de FC Cajamarca reveló detalles inéditos de su salida de Alianza Lima.

Y es que el ‘Pirata’ relató lo que vivió cuando tuvo que marcharse de La Victoria después de cinco temporadas y un bicampeonato nacional, señalando que fue muy duro porque nunca había vivido una situación similar en ningún otro club donde estuvo.

Hernán Barcos habló sobre Alex Valera. Foto: composición Líbero/Enfocados/Universitario

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Hernán Barcos revela detalles inéditos de su salida de Alianza

Para Barcos fue muy duro dejar el club íntimo, pues de acuerdo a lo que señala es que lo sacaron del club. “De ningún club me fui triste, de todos me fui porque quería o me fui vendido, de Alianza, me sacaron y fue duro”, fueron las palabras del argentino quien se vio visiblemente afectado mientras contaba esto.

¿Hernán Barcos se considera ídolo en Alianza?

En otro momento, Barcos señaló que no se considera ídolo en Alianza Lima. Ante esta situación, la ‘Foquita’ intervino señalando que él sí se declara como tal y que no le importa lo que le digan.

“Yo sí digo que me siento ídolo, a mí me importa un pepino, ‘yo sí soy ídolo’”, fueron las palabras de Farfán antes los comentarios de Barcos.

Clubes donde jugó Hernán Barcos

Aquí tienes la lista sin repetir clubes:

  • Alianza Lima
  • FC Cajamarca
  • FC Messina
  • Bashundhara Kings
  • Atlético Nacional
  • Cruzeiro
  • LDU Quito
  • Sporting CP
  • Vélez Sarsfield
  • Tianjin Teda
  • Grêmio
  • Palmeiras
  • Racing
  • Shanghai Shenhua
  • Shandong Luneng (SZ Ruby)
  • Huracán
  • Estrella Roja
  • CD Olmedo
  • Guaraní
  • Guaraní (Paraguay)
  • Racing Club II
  • Racing Club U20

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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