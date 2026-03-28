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Hernán Barcos reveló detalles inéditos de su salida de Alianza Lima: “Me…”
Se dio el avance de lo que será la segunda parte de la entrevista a Hernán Barcos, donde reveló detalles sobre su salida de Alianza, sorprendiendo a los conductores.
La segunda parte de la entrevista a Hernán Barcos en 'Enfocados' promete sorprender a más de uno, pues mediante sus redes sociales el programa publicó el avance de lo que será esta entrega, donde el actual delantero de FC Cajamarca reveló detalles inéditos de su salida de Alianza Lima.
Y es que el ‘Pirata’ relató lo que vivió cuando tuvo que marcharse de La Victoria después de cinco temporadas y un bicampeonato nacional, señalando que fue muy duro porque nunca había vivido una situación similar en ningún otro club donde estuvo.
Hernán Barcos revela detalles inéditos de su salida de Alianza
Para Barcos fue muy duro dejar el club íntimo, pues de acuerdo a lo que señala es que lo sacaron del club. “De ningún club me fui triste, de todos me fui porque quería o me fui vendido, de Alianza, me sacaron y fue duro”, fueron las palabras del argentino quien se vio visiblemente afectado mientras contaba esto.
¿Hernán Barcos se considera ídolo en Alianza?
En otro momento, Barcos señaló que no se considera ídolo en Alianza Lima. Ante esta situación, la ‘Foquita’ intervino señalando que él sí se declara como tal y que no le importa lo que le digan.
“Yo sí digo que me siento ídolo, a mí me importa un pepino, ‘yo sí soy ídolo’”, fueron las palabras de Farfán antes los comentarios de Barcos.
Clubes donde jugó Hernán Barcos
Aquí tienes la lista sin repetir clubes:
- Alianza Lima
- FC Cajamarca
- FC Messina
- Bashundhara Kings
- Atlético Nacional
- Cruzeiro
- LDU Quito
- Sporting CP
- Vélez Sarsfield
- Tianjin Teda
- Grêmio
- Palmeiras
- Racing
- Shanghai Shenhua
- Shandong Luneng (SZ Ruby)
- Huracán
- Estrella Roja
- CD Olmedo
- Guaraní
- Guaraní (Paraguay)
- Racing Club II
- Racing Club U20
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