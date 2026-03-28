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Jefferson Farfán pone en apuros a Hernán Barcos tras compararlo con Alex Valera
Se presentó el avance de lo que será la segunda parte de la entrevista a Hernán Barcos, donde fue consultado sobre Alex Valera. La reacción del ‘Pirata’ causó las risas en el set.
Salió el avance de lo que será la segunda parte del episodio de ‘Enfocados’, donde se tiene como invitado a Hernán Barcos, pues como se recuerda, el domingo pasado la primera parte de la entrevista terminó justo cuando al ‘Pirata’ se le consultó sobre Alex Valera.
En el video se puede ver cómo el delantero de FC Cajamarca participó en una dinámica de preguntas rápidas junto a Farfán y Roberto Guizasola, donde la ‘Foquita’ sorprendió al preguntarle por Alex Valera, actual jugador de Universitario de Deportes. Tras esto, el argentino tuvo una peculiar reacción que causó la risa de los conductores.
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Farfán pone en apuros a Barcos tras compararlo con Valera
Durante esta sección de ‘Enfocados’, Farfán le preguntó a Barcos qué había pasado con Valera, pues como se recuerda, ambos jugadores protagonizaron una fuerte discusión durante un partido entre la ‘U’ y Alianza Lima. No obstante, Farfán le consultó: “¿Barcos o Alex Valera?”, lo que hizo que el argentino se levantara y simuló irse del set, aunque Guizasola intervino para evitarlo.
Video: Enfocados
¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Alex Valera?
Como se recuerda, Barcos y Valera durante un partido entre Alianza vs Universitario por el Torneo Clausura, protagonizaron un fuerte altercado. Tras el compromiso, en zona mixta el delantero argentino criticó a Valera diciéndole que hasta se bajaba de las convocatorias de la selección peruana.
Cabe señalar que gracias a las vueltas del fútbol, el jugador crema y el ‘Pirata’ se reencontraron en un duelo entre la ‘U’ vs FC Cajamarca, donde se dieron un abrazo.
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