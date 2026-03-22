Barcos se rindió en elogios ante futbolista que firmó con Alianza hasta 2028: "Muy regular"

Alianza Lima tiene a varios futbolistas dentro de su plantel que destacan por su buen rendimiento en el Torneo Apertura de la Liga 1. Tras ello, Hernán Barcos fue consultado sobre qué jugador del cuadro blanquiazul le parece con más talento. En esta oportunidad, el exjugador íntimo se rindió en elogios ante Renzo Garcés, quien viene teniendo una buena temporada en la presente temporada 2026.

Hernán Barcos se deshizo en elogios ante futbolista que firmó con Alianza Lima hasta 2028

En la conversación con Enfocados de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, Barcos fue consultado sobre diversos temas de su vida profesional en el Perú, Alianza Lima y su trayectoria en el fútbol internacional.

En medio de la entrevista, los entrevistadores le preguntaron directamente al futbolista argentino que mencionara 3 jugadores con los que compartió en el equipo blanquiazul y que tuvieran buen talento.

Video: Enfocados

Para Hernán Barcos, Erick Noriega, Kevin Serna y Renzo Garcés son muy buenos jugando al fútbol; sin embargo, destacó y elogió al defensor que actualmente defiende los colores de Alianza.

El 'Pirata' dejó en claro que Garcés es un futbolista que cumple muy bien su función de defensor y que durante los encuentros que disputa con el equipo íntimo es un jugador bastante regular.

"Renzo Garcés ha sido, para mí, el más regular en el último año. Durante los dos años que estuve con él, mantuvo un nivel muy parejo. Muy bien. Es un jugador regular", afirmó el delantero.

Hernán Barcos se rindió en elogios ante Renzo Garcés, futbolista de Alianza Lima

Renzo Garcés firmó con Alianza Lima hasta 2028

Garcés es un futbolista que llegó a Alianza Lima a inicios de la temporada 2024 y desde entonces ha sido parte vital en la zona defensiva del cuadro blanquiazul. Gracias a su esfuerzo, la directiva liderada por Franco Navarro decidió renovar el contrato del defensor hasta diciembre de 2028.