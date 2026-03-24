Universitario presentó denuncias ante Comisión Disciplinaria contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés

Universitario de Deportes realizó un reclamo ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, jugadores de Alianza Lima quienes podrían perderse el clásico por la fecha 8 del Torneo Apertura, que está programado para el sábado 4 de abril, en el Estadio Monumental.

Según lo informado por el periodista Kevin Pacheco, el elenco 'crema' ha presentado el último fin de semana todos los documentos necesarios para que su reclamo sea aceptado por el organismo disciplinario.

“Universitario de Deportes presentó oficialmente denuncias ante la Comisión Disciplinaria de la Liga contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés. Documentos fueron entregados el último fin de semana al organismo de justicia del torneo”, escribió el comunicador a través de su cuenta de X.

Esto sería una respuesta a la denuncia presentada por los victorianos contra Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha, que protagonizaron un intercambio de palabras con aficionados de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo tras el partido por la tercera fecha del presente Apertura.

Pese a que todavía no se conocen detalles sobre el recurso presentado desde Ate, todo apunta a que a los hechos que denuncian sucedieron durante las semifinales de los playoffs entre Alianza Lima y Cristal y de acuerdo a lo habría indicado por la 'U', estos jugadores habrían incitado a la violencia al discutir con los aficionados 'celestes'.

Alianza Lima no aceptó reunirse con Universitario

Alianza Lima no acudirá a la reunión programada por la Liga 1 con Universitario para conciliar ante tantos reclamos e intercambio de declaraciones entre los dos clubes más populares del país.