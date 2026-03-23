Rabanal fue contundente sobre ausencia de Gassama en Universitario: "Por una serie de molestias ..."

Entre los primeros cuestionamientos hacia Javier Rabanal están el funcionamiento de Universitario en lo que va de la Liga 1 y la actual situación de Sekou Gassama, quien llegó como la carta de gol en el inicio de temporada, pero hasta la octava fecha del Torneo Apertura solo ha sumado 31 minutos en un solo partido.

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El DT español rompió su silencio y respondió estas interrogantes confiando en que los resultados se revertirán a favor de la ‘U’, con el clásico ante Alianza Lima como la oportunidad de mejorar la situación, además, advirtió que tiene como ventaja el calendario de los próximos partidos.

"Si vienes a la 'U' sabes que tienes que estar arriba, que ganar los partidos consecutivos, por ahora no se nos está dando. Hay que sabe llevar la presión, sabemos que estamos déficit de puntos, pero tenemos que tener tranquilidad y seguir trabajando. Todavía quedan muchas fechas, el calendario nos favorece y tenemos el clásico, ahí tenemos que dar el golpe sobre la mesa", enfatizó a Fútbol en América.

Además, no pudo evitar hablar sobre la ausencia de Sekou Gassama en las recientes jornadas de la Liga 1, tras las constantes críticas de parte de los hinchas, por no volver a acertar en el delantero internacional del equipo. Javier Rabanal espera tenerlo en lista de convocados para el encuentro ante Alianza Lima.

"Esperamos que si (esté para el clásico). Se ido postergando (su regreso) por una serie de molestias que son lesiones que son complicadas porque al lesionarse de una zona y querer compensar, le empieza a doler zonas diferentes, dolor se ha ido moviendo y esperamos que para el clásico esté por lo menos en banca y de ahí en adelante ser considerado de manera continua, que fue para lo que lo trajimos", enfatizó.