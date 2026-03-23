Diego Romero dio firme comentario cuando le preguntaron por Rabanal y su suplencia en Universitario

Universitario no atraviesa un buen momento deportivo y, según varios informes, el futuro de Javier Rabanal en el cuadro crema se puede definir en el clásico ante Alianza Lima. Una de las medidas que tomó el entrenador español, que sorprendió a los hinchas, es dejar en el banco de suplentes a Diego Romero (en las dos últimas fechas que disputó la 'U').

Cuando estaba en el aeropuerto, listo para viajar con la selección peruana a Francia para disputar la fecha FIFA de marzo, Diego Romero se pronunció al respecto. El arquero indicó que no habló con Javier Rabanal, pero le gustaría tener más minutos.

“No, tampoco trato de preguntar, pero con muchas ganas de jugar”, expresó Diego Romero a L1 MAX. Luego, el portero de 24 años puntualizó que por ahora no piensa en el clásico ante Alianza Lima.

“No estoy pensando en eso (clásico) porque ahora pienso en la selección peruana”, señaló el jugador crema, que quiere ganarse un lugar en el equipo de Mano Menezes.

¿Qué pasó con Diego Romero en Universitario?

Diego Romero es la gran apuesta de Universitario para este 2026. Se perfilaba como el dueño del arco de la ‘U’; sin embargo, en las dos últimas fechas, Javier Rabanal decidió alinear a Miguel Vargas.

En L1 MAX, Gustavo Peralta indicó que esa medida no es una rotación en el arco. Explicó que Javier Rabanal quiso darle minutos a Vargas por cómo está entrenando y para el clásico se conocerá al arquero titular de la ‘U’.