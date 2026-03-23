Universitario impone tajante advertencia a Javier Rabanal para garantizar su continuidad: "Días claves"

Universitario está en uno de los momentos más importantes de la temporada y esto lo saben a la perfección desde la dirigencia. La llegada de Javier Rabanal cambió el estilo de juego del plantel y ahora se dio a conocer que el futuro del entrenador está siendo evaluado y pronto podrían haber novedades.

Universitario pone fecha límite para definir el futuro de Javier Rabanal.

Los hinchas han notado el gran cambio que hubo a diferencia del año pasado con el ritmo y presión que caracterizaba a Universitario de Deportes. En medio de ello, la permanencia de Javier Rabanal está en discusión y su futuro dependerá del resultado del clásico y también del debut en la Copa Libertadores.

“La información es que el 4 y el 7 son días muy clave para terminar haciendo un análisis sobre Rabanal. Si no logra los resultados positivos de esos dos partidos, donde la obligación es ganar el clásico y empatar como mínimo en la Copa Libertadores en el debut, seguramente se puedan tomar decisiones sobre Rabanal. Hay una cuestión clara que saben en la 'U' que tienen que haber resultados y eso lo tienen claro”, indicó Gustavo Peralta en el programa de streaming ‘Modo fútbol’.

(Video: Modo fútbol)

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Rabanal con Universitario?

El vínculo de Javier Rabanal con Universitario es hasta finales de la temporada 2026; sin embargo, esto podría cambiar según los objetivos de la institución crema. El técnico viene de ser campeón con Independiente del Valle y busca el campeonato con los merengues.

Última victoria de Universitario ante Alianza en el Monumental

La última vez que Universitario de Deportes le ganó a Alianza Lima jugando como local fue en el 2024 con goles de José Rivera y autogol de Carlos Zambrano. La anotación de los blanquiazules la hizo Andy Polo, también en contra.