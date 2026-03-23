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Javier Rabanal, DT de Universitario, calienta el clásico ante Alianza Lima: "Le podemos ganar"
El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima es uno de los más esperados del fútbol peruano. El primer clásico del año se jugará en el Monumental de Ate.
Los últimos resultados en los partidos de Universitario no le han acompañado a Javier Rabanal y su futuro depende de los próximos compromisos del elenco crema. Precisamente, el más cercano es el que afrontará contra Alianza Lima y jugando como locales en Monumental. Universitario saldrá con la obligación de ganar si todavía quieren tener sus aspiraciones intactas para el Torneo Apertura.
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Teniendo en cuenta la fecha FIFA y el tiempo de preparación que tendrán ambos equipos, Javier Rabanal buscará alternativas en su esquema para mejorar el rendimiento y conexión de sus jugadores. A más de una semana del cotejo, el DT español se pronunció al respecto y no dudó en dejar claro su objetivo en el clásico.
Javier Rabanal calienta el partido entre Universitario vs Alianza Lima
La prueba de fuego de Javier Rabanal para mantener su puesto como entrenador de Universitario fuera de las críticas será ante Alianza Lima y su debut en la Copa Libertadores. El estratega ha sido claro al señalar que lo único que busca es la victoria.
“El partido contra Alianza Lima que es a dos semanas lo vamos a preparar como todos los demás, veremos al rival, los puntos fuertes que tiene y por dónde creemos que le podemos ganar. La diferencia de ese partido es el punto anímico de los jugadores, un partido motivante para ambas partes pero la manera de preparar los partidos es la misma, siempre queremos ganar y más en casa”, dijo Javier Rabanal, DT de Universitario, en rueda de prensa.
El primer clásico del año se jugará en el Monumental.
Bryan Reyna debutará en Universitario ante Alianza Lima
El periodista Gustavo Peralta señaló que el fichaje crema, Bryan Reyna, hará su gran debut en Universitario. El ex Alianza Lima se enfrentará a su antiguo equipo y firmará su retorno al fútbol peruano tras su paso por Belgrano de Argentina.
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