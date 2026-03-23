Se reveló si Rodrigo Ureña puede dejar Millonarios para volver a Universitario: "Con Barco..."

La salida de Rodrigo Ureña afectó en gran medida en el plantel de Universitario de Deportes. Tanto así que a día de hoy, la misma hinchada crema continúa pidiendo un jugador que sea capaz de sustituir el rol que tomó el chileno. El ‘Pitbull’ es actualmente uno de los fichajes de Millonarios mejor valorados y su rendimiento sigue mejorando fecha tras fecha.

Al término de la temporada pasada, Universitario se despidió de importantes figuras para dar inicio a un nuevo año y una de las despedidas más llamativas fue la de Rodrigo Ureña, una de las figuras del equipo. Su presente ha llevado a los hinchas a cuestionar si valió la pena su salida luego de no buscar a un jugador con las mismas características que el chileno.

Rodrigo Ureña y su posible regreso a Universitario

A sus 33 años, Rodrigo Ureña se mantiene a un gran nivel en el fútbol profesional en Millonarios de Colombia. Lamentablemente, su retorno a Universitario estaría completamente descartado debido a los términos en los que dejó la institución crema.

“Ureña con Barco no vuelve a la U. La relación Ureña-Barco terminó muy mal. No hay forma, con Álvaro Barco se rompió la relación. Siente Ureña que Barco no lo quería, Barco cree que fue una negociación que no se dio por las exigencias de Ureña, son posiciones distintas. Además en el fútbol colombiano está en otro nivel”, señaló Gustavo Peralta.

(Video: Modo fútbol)

Con Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña llegó a casi los 100 partidos, anotó dos goles, seis asistencias y sumó casi 8.000 minutos con la camiseta crema. El chileno pasó a la historia de la institución tras haber sido parte de los tres años de campeonato que fue la mejor era de los merengues.

Tras dejar el fútbol peruano, su valor en el mercado pasó a ser de 700.000 euros desde marzo de 2026 y su contrato con Millonarios de Colombia es hasta finales de la temporada del próximo año.