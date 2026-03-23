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Renzo Garcés reveló si jugará ante Universitario tras lesión en Alianza Lima: "Complicado..."
Renzo Garcés sufrió una lesión en su último encuentro con Alianza Lima y ahora reveló si jugará el clásico ante Universitario de Deportes.
Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 en una nueva edición del clásico peruano. Sin embargo, Renzo Garcés podría perderse el duelo debido a una lesión que también le ha impedido participar con la selección peruana. En este sentido, el futbolista íntimo reveló si jugará el partido contra la escuadra crema.
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Renzo Garcés reveló si jugará el clásico ante Universitario tras lesión en Alianza Lima
En conversación con distintos medios, Garcés fue consultado sobre diversos temas que involucran la selección de Perú, Alianza, Universitario y su reciente lesión.
El jugador blanquiazul fue preguntado de forma directa si se ve jugando el clásico ante el club crema por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.
Renzo Garcés aseguró que desea jugar el partido con Alianza Lima ante Universitario de Deportes, sin embargo en la actualidad se enfocará al 100% para recuperarse y poder recuperarse antes de la fecha posible.
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"¿Jugar el clásico? Espero poder estar. Estoy enfocado en recuperarme porque este tema de la lesión en el pubis es medio complicado, pero estoy seguro de que Dios me va a sanar lo más pronto posible. Confío en eso", afirmó.
¿De qué se lesionó Renzo Garcés en Alianza Lima?
Garcés sufrió una pubalgia luego de jugar el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. Esta lesión severa amerita una recuperación de 4 a 6 semanas aproximadamente, sin embargo, con una buena recuperación, podría ser más breve.
Universitario ante Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Universitario recibirá a Alianza Lima el próximo 4 de abril de 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Monumental por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
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