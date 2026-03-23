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¡Deja Matute! Figura extranjera de Alianza Lima será flamante fichaje del Newell's de Argentina
Alianza Lima no contará con figura extranjera para disputar el Torneo Apertura tras revelarse que se le traspasará a Newell's Old Boys.
En los últimos años Alianza Lima ha sabido exportar a diferentes jugadores y generando una importante fuente de ingreso, además de ganar prestigio a nivel internacional. Y esta figura ahora también se repite en el fútbol femenino, donde recientemente se ha confirmado el traspaso de una ‘Potrilla’ a Newell’s Old Boys.
De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba, la venezolana Fabiana Hernández será traspasada al elenco argentino y el club victoriano se quedará con un porcentaje del pase, en caso la jugadora esté involucrada en una próxima operación.
“Todo encaminado para que Alianza Lima transfiera a su potrilla venezolana, Fabiana Hernández, a Newell’s Old Boys de Argentina. El cuadro íntimo se quedará con un porcentaje del pase y esta semana se sumaría a los trabajos en su nuevo club”, escribió el mencionado comunicador en su cuenta de X.
Fabiana Hernández dejará Alianza Lima para irse a Newell's
Cabe señalar que Fabiana Hernández es categoría 2007 y juega como extrema, destacando por su potencia, gambeta y buena técnica de pegada. Ya ha sido convocada a la selección venezolana en menores.
Recordemos que anteriormente Alianza Lima Femenino ya traspasó a dos futbolistas a equipos del exterior: Rosa Castro a Huracán de Argentina y Sashenka Porras, quien brilla con la camiseta del Necaxa de México.
Próximo partido de Alianza Lima Femenino
Alianza Lima se enfrenta a Flamengo FBC, este sábado 28 de marzo a partir de las 13:00 horas, por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El duelo se disputará en el estadio Hugo Sotil, de Villa El Salvador.
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