¡Deja Matute! Figura extranjera de Alianza Lima será flamante fichaje del Newell's de Argentina

En los últimos años Alianza Lima ha sabido exportar a diferentes jugadores y generando una importante fuente de ingreso, además de ganar prestigio a nivel internacional. Y esta figura ahora también se repite en el fútbol femenino, donde recientemente se ha confirmado el traspaso de una ‘Potrilla’ a Newell’s Old Boys.

De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba, la venezolana Fabiana Hernández será traspasada al elenco argentino y el club victoriano se quedará con un porcentaje del pase, en caso la jugadora esté involucrada en una próxima operación.

“Todo encaminado para que Alianza Lima transfiera a su potrilla venezolana, Fabiana Hernández, a Newell’s Old Boys de Argentina. El cuadro íntimo se quedará con un porcentaje del pase y esta semana se sumaría a los trabajos en su nuevo club”, escribió el mencionado comunicador en su cuenta de X.

Fabiana Hernández dejará Alianza Lima para irse a Newell's

Cabe señalar que Fabiana Hernández es categoría 2007 y juega como extrema, destacando por su potencia, gambeta y buena técnica de pegada. Ya ha sido convocada a la selección venezolana en menores.

Recordemos que anteriormente Alianza Lima Femenino ya traspasó a dos futbolistas a equipos del exterior: Rosa Castro a Huracán de Argentina y Sashenka Porras, quien brilla con la camiseta del Necaxa de México.

Próximo partido de Alianza Lima Femenino

Alianza Lima se enfrenta a Flamengo FBC, este sábado 28 de marzo a partir de las 13:00 horas, por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El duelo se disputará en el estadio Hugo Sotil, de Villa El Salvador.