Mr Peet dio rotundo comentario por posible fichaje de Alianza Lima a pedido de Guede: "Improvisado"

Alianza Lima se encuentra de vacaciones por el parón del Mundial 2026, aunque su dirección deportiva trabaja en posibles refuerzos en el mercado de pases que lo ayuden a conseguir su objetivo de consagrarse campeón de la Liga 1. En ese sentido, el periodista Mr Peet no dudó en criticar de forma contundente que el club esté interesado en realizar un nuevo fichaje.

Mr Peet dio rotundo comentario por posible fichaje de Alianza Lima

Durante su programa 'A Presión', el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, fue consultado por su opinión sobre la posibilidad de que Alianza Lima se refuerce con el fichaje de un defensa para el Torneo Clausura, a pedido de Pablo Guede, en concreto para la posición de lateral derecho.

Al respecto, el hombre de prensa no dudó en evidenciar su descontento ante esta alternativa ya que, según su apreciación, los blanquiazules necesitan reforzar la banda izquierda, donde solo tienen a Christian Carbajal como opción natural, pues han tenido que improvisar a Mateo Antoni en esa posición.

"Si me van a decir que Alianza necesita un lateral, porque lo quiere Guede, tendría que ser zurdo, no diestro. ¿Por qué tendría que ser diestro? Si ya tienes a Advíncula y Huamán. ¿No tendría que ser zurdo? solamente tienes a Carbajal e incluso han improvisado a Antoni. Entonces para no improvisar o moverlo a Antoni, si va a venir un lateral tendría que ser zurdo, porque si viene un lateral derecho vas a poblar esa zona y adolecer en el izquierdo", señaló.

En esa línea, Mr Peet reaccionó a las opciones que maneja el club: Emilio Saba y Jhilmar Lora, y señaló que, si en efecto son pedido de Guede, él conoce las razones para buscar su fichaje.

"Si Guede elige a Saba o Lora es un tema de él y él sabrá sacarle provecho. Si en el lado que dejó Trauco tienes solo a Carabajal, por una cuestión de equidad, vas a sumar a un derecho para tener a 3 laterales derecho. Si Guede decide traer a Lora o Saba, él sabrá por qué lo trae", complementó el comunicador.

Emilio Saba y Jhilmar Lora también interesan en Universitario

En los últimos días se conoció que ambos jugadores son alternativas muy atractivas para llegar a un acuerdo con Universitario de cara al segundo tramo de la temporada. Esto, considerando que son accesibles dentro del mercado local.