Confirman si Bryan Reyna debutará en Universitario ante Alianza Lima: "Es un hecho"

El clásico del fútbol peruano es uno de los eventos deportivos más esperados. Universitario y Alianza Lima se estarán enfrentando por primera vez en la temporada y se ha generado una gran expectativa ante el debut de Bryan Reyna, quien tiene pasado blanquiazul y volvió a la Liga 1 tras su paso por Argentina.

A sus 27 años, Bryan Reyna ha tenido una amplia experiencia por equipos de la liga española como el Mallorca, Toledo, entre otros. Ahora, hay que sumar a su larga trayectoria a Universitario de Deportes, equipo con el que tiene contrato hasta finales de la temporada 2026 y su futuro dependerá de su rendimiento a nivel individual.

Debut de Bryan Reyna con Universitario

Tras no poder ver en acción a Bryan Reyna ante Comerciantes Unidos, se confirmó que el jugador hará su debut en Universitario de Deportes ante Alianza Lima en el Monumental. El partido se jugará en el Monumental de Ate el sábado 4 de abril.

“Bryan Reyna está para el clásico, debuta sí o sí, es un hecho. Ya se trabaja y tuvo conversación Rabanal con él. Han hablado en que el trabajo físico y futbolístico están pensando en que debuta en el clásico. En el 3-5-2 inicial, si, por ejemplo pasara algo y tiene que estar, va a jugar a lado de Valera”, señaló Gustavo Peralta en ‘Modo fútbol’.

(Video: Modo fútbol)

De esta manera, será el primer partido de Bryan Reyna con la camiseta de Universitario y la hinchada podrá disfrutar de su debut. La última vez que el exjugador de Belgrano jugó fue en septiembre de 2025.

¿Cuándo jugó Bryan Reyna en Alianza Lima?

Bryan Reyna jugó en Alianza Lima en la temporada 2023 y permaneció en el club hasta inicios de 2024 cuando se concretó su transferencia a Club Atlético Belgrano. Durante su etapa en Alianza, concretó cuatro goles y dos asistencias.