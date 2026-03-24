Se revelaron todos los detalles de la denuncia de Universitario contra Guerrero y Garcés

Hace unas horas se conoció que Universitario de Deportes presentó una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, jugadores de Alianza Lima, quienes estarían en riesgo de perderse el clásico del Torneo Apertura, programado para este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental.

En ese contexto, de acuerdo con información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, se conocieron detalles de esta denuncia. Explicó que desde el club crema señalan que esta medida responde a las denuncias y cartas notariales presentadas previamente por Alianza Lima.

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Se conocieron detalles de la denuncia de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés

De acuerdo al periodista, la denuncia contra Paolo Guerrero se trataría por los gestos que realizó tras finalizar el encuentro contra Sporting Cristal el año pasado. Mientras que con Renzo Garcés por una sanción que tenía el defensor.

“Universitario de Deportes presentó denuncias ante la Comisión Disciplinaria contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés. En el caso del delantero, la acusación se debe a los gestos que realizó en el estadio Nacional durante el partido frente a Sporting Cristal el año pasado”.

“En el caso del defensa, corresponde al encuentro ante Garcilaso en Matute (13 de septiembre de 2025, fecha 8 del Torneo Clausura), ya que -según Universitario-, pese a estar sancionado, se encontraba en la zona 1”.

“Desde el club crema señalan que esta medida es una reacción a las denuncias y cartas notariales presentadas por Alianza Lima, y que, de no haberse dado estas, no se habría interpuesto ninguna acción”, explicó el periodista vía X.

Se conoció detalles de la denuncia de Universitario. Foto: X

Alianza Lima no aceptó reunirse con Universitario

Alianza Lima no asistirá a la reunión convocada por la Liga 1 junto a Universitario, que buscaba conciliar tras los múltiples reclamos y el cruce de declaraciones entre los directivos de ambos clubes. Todo indica que el conflicto no se resolverá en el corto plazo.