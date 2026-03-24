¿El último fichaje? Universitario hace anuncio que ilusiona a los hinchas en Copa Libertadores

Universitario de Deportes es el actual campeón de la Liga 1 y por ello quiere representar de la mejor manera al Perú en la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, el conjunto dirigido por Javier Rabanal decidió sorprender a su hinchada realizando un anuncio que exclusivamente va dirigido a lo que será el torneo internacional de la Conmebol, donde buscará clasificar a los octavos de final como el año pasado.

Como sabemos, la ‘U’ deberá chocar con Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia en la Fase de Grupos del certamen continental. Bajo esa premisa, teniendo en cuenta los partidos que se jugarán en el Estadio Monumental de Ate, la institución merengue dejó un importante comunicado con el objetivo de “empezar a sentir la pasión copera”.

Resulta que Universitario de Deportes anunció el ‘Pack Libertadores’ mediante su cuenta oficial de ‘X’, el cual tiene la finalidad de vender las entradas para cada partido de la Copa Libertadores que los cremas jueguen en casa. Vale precisar que, según el cronograma, el despacho de los boletos inicia este martes 24 de marzo y será mediante la página web oficial de Ticketmaster.

Universitario anunció la venta de entradas.

Universitario anunció venta de entradas para la Copa Libertadores

Este es el cronograma oficial:

Martes 24 de marzo: Socios cremas y adherentes (del 1 al 15,500) al día en sus pagos | Desde las 20.00 horas.

Miércoles 25 de marzo: Socios cremas y adherentes (del 12,501 en adelante) al día en sus pagos | A partir de las 20.00 horas.

Jueves 26 de marzo: Hinchada crema en general | Desde las 20.00 horas.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

Este será su fixture: