Jugó en Universitario y asegura tener a Yoshimar Yotún como ídolo: "Una calidad innata"

Universitario cuenta con una gran cantidad de jugadores que han pasado por la institución y que, lamentablemente, no pudieron triunfar en el club crema. Justamente uno de ellos tiene como presente un equipo de provincia del fútbol peruano y es parte de la lista de convocados para jugar los próximos amistosos de la selección peruana. Su pasado en el elenco tricampeón quedó atrás y ahora se declara admirador de Yoshimar Yotún, figura de Sporting Cristal.

A sus 35 años, Yoshimar Yotún sigue siendo la inspiración para futbolistas que están en formación y uno de ellos es una de las grandes apuestas de Mano Menezes que recibió su primera convocatoria a la ‘Bicolor’. Su pasado fue en Universitario, pero ahora tiene otros objetivos lejos del cuadro crema.

Ex Universitario elogia el talento de Yoshimar Yotún

Son varios los jugadores que dejaron Universitario de Deportes a lo largo de estos años, pero uno de los que ha llamado la atención luego de ser convocado a la selección es Adrián Quiroz. Este joven jugador surgió en la cantera de la ‘U’ y debutó con 20 años en la Copa Bicentenario bajo el mando de Ángel Comizzo. A mediados de 2020 dejó Ate para aceptar nuevos retos.

“(Admiración) por 'Yoshi', la calidad que tiene, la zurda una calidad innata y la verdad de feliz de compartir con todos ellos (en la selección). Conversar con Yoshi te da confianza, te hace saber que te va a integrar muy bien al grupo”, señaló Adrián Quiroz.

(Video: Entre bolas)

Tras dejar la institución merengue, Quiroz emprendió rumbo a Atlético Grau y luego a Alfonso Ugarte de la Liga 2. Tras estas experiencias, vistió la camiseta de Comerciantes FC y finalmente llegó a Los Chankas, su club actual y con gran presente en la Liga 1.

El destacado futbolista de 26 años viene demostrando fecha tras fecha que está en su mejor momento y su llamado a la selección nacional es una recompensa a los años de trabajo.

Al igual que Adrián Quiroz, la convocatoria de Mano Menezes también trajo otras grandes novedades; como las de Alfonso Barco, Jairo Vélez, Marco Huamán y Matías Zegarra, que tendrán su primera oportunidad de defender la blanquirroja a nivel FIFA.