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Jugador de Coquimbo Unido advierte a Universitario en la Copa Libertadores: "Equipo..."
Ante la expectativa del comienzo de la Copa Libertadores 2026, Coquimbo Unido, equipo chileno, se refirió a sus próximos rivales y uno de ellos es Universitario de Deportes.
Cada vez falta menos para el inicio de la Copa Libertadores y Universitario es uno de los representantes del fútbol peruano luego de ser campeón de la Liga 1. Uno de sus rivales será Coquimbo Unido, equipo chileno que llega de una excelente campaña en su torneo. En la previa del encuentro, una de sus figuras se pronunció respecto a los equipos con los que comparte grupo.
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Universitario de Deportes tiene el foco en los partidos del Torneo Apertura, pero ahora los planes cambiaron. El elenco de Javier Rabanal comparte grupo con Deportes Tolima, Nacional y Coquimbo Unido. Este último no la pensó dos veces y mandó una fuerte advertencia a los peruanos.
Coquimbo Unido lanza fuerte advertencia a Universitario
La cita continental tendrá al equipo crema disputando su pase a los playoffs desde el Grupo B ante Tolima, Nacional y Coquimbo, ubicándose en una de las zonas más accesibles que permite ilusionarse a todos los participantes para una clasificación a la siguiente etapa.
Alejandro Camargo, mediocampista de Coquimbo Unido, no la pensó y aconsejó a sus rivales. “Son todos equipos difíciles. En copas internacionales es totalmente distinto, es otro ambiente, los partidos se plantean de otra forma. Es mejor que nos miren en menos, eso nos hace sacar a relucir la humildad y lo bueno que hemos venido haciendo”, indicó.
Jugador de Coquimbo lanza mensaje a sus rivales.
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026
- Martes 7 de abril - Deportes Tolima vs. Universitario en el estadio Manuel Murillo Toro a las 21.00 horas
- Miércoles 15 de abril - Universitario vs. Coquimbo Unido en el estadio Monumental a las 21.00 horas
- Miércoles 29 de abril - Universitario vs. Nacional en el estadio Monumental a las 21.00 horas
- Jueves 7 de mayo - Coquimbo Unido vs. Universitario en el estadio Francisco Sánchez Rumoso a las 18.00 horas
- Miércoles 20 de mayo - Nacional vs Universitario en el Gran Parque Central a las 17.00 horas
- Martes 26 de mayo - Universitario vs. Deportes Tolima en el estadio Monumental a las 19.30 horas
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