0

Jugador histórico de Universitario dio contundente crítica a Javier Rabanal: "Insostenible"

La llegada de Javier Rabanal cambió por completo el estilo de juego de Universitario de Deportes y los miles de hinchas se han mostrado disconformes con su manejo.

Jasmin Huaman
Histórico de Universitario pone en duda la continuidad de Javier Rabanal.
Histórico de Universitario pone en duda la continuidad de Javier Rabanal. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario estaba acostumbrado a ser un equipo que generaba presión y ocasiones de gol, pero esto cambió con la llegada de Javier Rabanal, quien llegó al fútbol peruano luego de ser campeón con Independiente del Valle. En medio de ello, las críticas han sido protagonistas de su proceso en el equipo crema y ahora se sumó la opinión de un histórico que vistió los colores del elenco merengue.

Diego Romero habló sobre su suplencia en Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Diego Romero dio firme comentario cuando le preguntaron por Rabanal y su suplencia en Universitario

Histórico jugador de Universitario de Deportes criticó a Javier Rabanal

Por si no fueran suficientes las críticas de los hinchas, ahora también se sumó un emblemático jugador con pasado en Universitario. Mauro Cantoro salió a dar una fuerte opinión sobre el manejo de Javier Rabanal desde que llegó a Universitario. El exjugador señaló que de perder el clásico, su futuro estaría puesto en duda en el club.

“En algún momento la ‘U’ iba a bajar su regularidad. Si Rabanal llega a perder el clásico, sería insostenible por la exigencia que hay en Universitario. Él debe estar al tanto de que la ‘U’ no te perdona y que es un equipo grande”, expresó Cantoro en ‘Desmarcados’.

(Video: Denganche)

La poca experiencia en el fútbol profesional como entrenador podría estar pasándole factura a Javier Rabanal, pero es importante tener en cuenta que su manejo en Independiente tuvo un comienzo similar y terminó llevándolos a ser campeones.

Próximos partidos de Universitario

El siguiente compromiso de Universitario será contra Alianza Lima el sábado 4 de abril y será un partido crucial en la lucha por el título. Luego, harán su gran debut ante Tolima en Colombia el martes 7 de abril en busca de un resultado positivo para que el DT español mantenga su puesto en lo que resta de temporada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Perú vs Senegal, partido amistoso que marcará el debut de Mano Menezes

  2. Diego Romero dio firme comentario cuando le preguntaron por Rabanal y su suplencia en Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano