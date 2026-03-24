Jugador histórico de Universitario dio contundente crítica a Javier Rabanal: "Insostenible"

Universitario estaba acostumbrado a ser un equipo que generaba presión y ocasiones de gol, pero esto cambió con la llegada de Javier Rabanal, quien llegó al fútbol peruano luego de ser campeón con Independiente del Valle. En medio de ello, las críticas han sido protagonistas de su proceso en el equipo crema y ahora se sumó la opinión de un histórico que vistió los colores del elenco merengue.

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Histórico jugador de Universitario de Deportes criticó a Javier Rabanal

Por si no fueran suficientes las críticas de los hinchas, ahora también se sumó un emblemático jugador con pasado en Universitario. Mauro Cantoro salió a dar una fuerte opinión sobre el manejo de Javier Rabanal desde que llegó a Universitario. El exjugador señaló que de perder el clásico, su futuro estaría puesto en duda en el club.

“En algún momento la ‘U’ iba a bajar su regularidad. Si Rabanal llega a perder el clásico, sería insostenible por la exigencia que hay en Universitario. Él debe estar al tanto de que la ‘U’ no te perdona y que es un equipo grande”, expresó Cantoro en ‘Desmarcados’.

(Video: Denganche)

La poca experiencia en el fútbol profesional como entrenador podría estar pasándole factura a Javier Rabanal, pero es importante tener en cuenta que su manejo en Independiente tuvo un comienzo similar y terminó llevándolos a ser campeones.

Próximos partidos de Universitario

El siguiente compromiso de Universitario será contra Alianza Lima el sábado 4 de abril y será un partido crucial en la lucha por el título. Luego, harán su gran debut ante Tolima en Colombia el martes 7 de abril en busca de un resultado positivo para que el DT español mantenga su puesto en lo que resta de temporada.