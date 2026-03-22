Álvaro Barco puso fecha límite para regreso de Sekou Gassama con Universitario: "Va a estar"

Universitario de Deportes sigue dejándose puntos en el Torneo Apertura 2026 y los hinchas han perdido la paciencia con la directiva. Uno de los factores que se ha criticado es el fichaje de Sekou Gassama, quien solo ha jugado un partido con los cremas. Ante ello, Álvaro Barco se pronunció y reveló la fecha de regreso del delantero con el equipo.

Álvaro Barco puso fecha límite para regreso de Sekou Gassama

Durante el regreso del equipo al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el director deportivo Álvaro Barco fue consultado por cómo se viene afrontando la situación de Sekou Gassama con Universitario, ante la falta de ritmo y el mal estado físico que ha estado atravesando.

Ante ello, el directivo sorprendió al confirmar que el delantero senegalés estará en óptimas condiciones para poder ser considerado de cara al clásico ante Alianza Lima, al igual que el resto de sus compañeros. Del mismo modo, señaló que este partido es una oportunidad para pelear por el liderato.

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"Sí (sobre si Sekou Gassama estará para el clásico), eso es importante, toda la plantilla va a estar a punto. Tenemos un par de semanas para prepararnos y es la gran oportunidad que tendremos para acercarnos a los equipos que están arriba", expresó.

Del mismo modo, señaló que dentro del equipo existe gran expectativa por ver a Gassama destacar desde el inicio, aunque recalcó que el objetivo principal es recuperarlo físicamente para que pueda llegar en buenas condiciones al clásico.

"Todos nos ilusionamos con Gassama. Simplemente es recuperarlo físicamente y estamos ilusionados. Ojalá que pueda llegar al clásico, es un tema físico. Todos los demás jugadores están aptos y esta es un gran oportunidad para revertir la posición en la tabla", sentenció sobre el tema.

De este modo, el directivo también dejó entrever que Sekou Gassama se mantendrá en el plantel para lo que resta del Torneo Apertura, donde se espera que pueda ser trascendental con sus goles.

Sekou Gassama se perfila a regresar con Universitario para el clásico ante Alianza Lima.

Números de Sekou Gassama con Universitario

Sekou Gassama, hasta ahora, ha disputado únicamente 30 minutos oficiales vistiendo la camiseta de Universitario. Es importante mencionar que el delantero, de 30 años, se unió al equipo más tarde durante la pretemporada, siendo el último en integrarse a los entrenamientos, lo que ha generado serias dudas sobre su condición física.