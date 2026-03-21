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¿Quién es Matías Córdova, el portero de Comerciantes Unidos que evitó el triunfo de Universitario?

Matías Córdova demostró todo su potencial en el arco y evitó que Universitario logre una victoria ante Comerciantes Unidos. Por eso, conoce quién es este arquero con tremendo futuro.

Luis Blancas
¿Quien es Matías Córdova, el arquero de Comerciantes Unidos que evitó el triunfo de Universitario?
¿Quien es Matías Córdova, el arquero de Comerciantes Unidos que evitó el triunfo de Universitario? | Composición: Líbero/ Liga 1
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Universitario de Deportes empató 0-0 ante Comerciantes Unidos en la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de ello, la destacada actuación que impidió que el equipo crema lograra la victoria tiene un nombre y apellido: el arquero Matías Córdova. Descubre más sobre este portero que frustró las aspiraciones del conjunto merengue.

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¿Quién es Matías Córdova, el arquero de Comerciantes Unidos que evitó el triunfo de Universitario?

Matías Córdova es un arquero de 23 años que, debido a las pocas oportunidades en el primer equipo de Sporting Cristal, buscó un nuevo club para demostrar de lo que está hecho.

Por eso, tras un gran esfuerzo en su carrera, en la que tuvo paso por distintos equipos de la segunda división como Santos FC y Unión Comercio, encontró su mejor nivel defendiendo los colores de Comerciantes Unidos en la Liga 1 2026.

Después de una larga espera en la que solo era cedido a préstamo desde Cristal hacia otros clubes, Matías Córdova se ha convertido en el salvador del equipo de Cutervo al evitar que Universitario de Deportes anote un gol que les dé la victoria.

Matías Córdova empezó su carrera en Sporting Cristal y tras falta de oportunidades salió del club

Matías Córdova empezó su carrera en Sporting Cristal y tras falta de oportunidades salió del club

Cabe mencionar que en sus inicios, Córdova logró jugar en las divisiones menores de Sporting Cristal y en 2021 fue promovido al primer equipo como tercer arquero. Tras tres temporadas en banca, en 2022 logró su ansiado debut en la Liga 1 atajando en el Torneo Clausura ante Carlos A. Mannucci.

Al no encontrar su lugar en los once titulares del equipo celeste, el arquero actual de Comerciantes Unidos fue fichado de forma definitiva por el equipo de Cutervo en 2026 y actualmente tiene un contrato vigente hasta diciembre de este año.

Matías Córdova es arquero de Comerciantes Unidos hasta fines de 2026

Matías Córdova es arquero de Comerciantes Unidos hasta fines de 2026

En la actualidad, Matías Córdova ha disputado 7 de 8 partidos en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Durante estos encuentros consiguió que le anoten 12 veces y ha asegurado su arco en 0 en una sola ocasión, ante Universitario.

Universitario empató 0-0 ante Comerciantes Unidos por Liga 1

Universitario de Deportes logró un empate sin goles ante Comerciantes Unidos en la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1, realizado en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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