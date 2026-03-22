Universitario consigue otra nueva hazaña en su historia tras ganarle a poderoso club

Universitario de Deportes tiene como objetivo conseguir todos los títulos posibles para seguir haciendo historia. La institución crema busca ahora lograr el tetracampeonato en la Liga 1, así como el título de la Liga 1 Femenina. Sin embargo, esta hazaña no se centra en estas competiciones, sino en sus divisiones menores.

El cuadro crema está compitiendo en el Torneo CONMEBOL Liga Evolución, categoría sub-12, donde logró una importante victoria frente a un equipo brasileño, algo histórico para el club. A través de una publicación, la 'U' informó que sus jugadoras vencieron a Associaçäo Deportiva Daminhas Da Bola.

Universitario consigue otra nueva hazaña en su historia

El cuadro crema ganó su partido correspondiente por la fecha dos del torneo Liga Evolución. Tras la victoria, Universitario vía redes sociales celebró la victoria por todo lo alto.

Por primera vez en la historia un equipo femenino de futsal peruano venció a uno brasileño. Nuestra sub-12 derrotó 2-1 a Associaçäo Deportiva Daminhas Da Bola por la Fecha 2 de la Fase II de la CONMEBOL Liga Evolución. ¡Vamos por más, cremas!, escribieron en sus redes sociales.

Universitario le ganó a un equipo brasileño. Foto: Conmebol Torneos

Con esta gran victoria, los hinchas cremas mostraron su alegría. A través de las redes sociales, los seguidores felicitaron a las jugadoras y expresaron su deseo de que puedan repetir una hazaña similar en el futuro.