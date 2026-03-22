Álvaro Barco dejó tajante mensaje cuando le preguntaron por el clásico ante Alianza: "Es una..."

Universitario de Deportes sacó un punto en su visita a Cutervo, donde enfrentó a Comerciantes Unidos por la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. Con este resultado, los cremas se mantienen lejos de los primeros lugares de la tabla y ahora deberán prepararse para afrontar el clásico contra su ‘compadre’, Alianza Lima, actual líder del torneo local.

En este contexto, para el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, el clásico peruano representa una gran oportunidad para recortar diferencias entre ambos equipos, además de contar con el apoyo de su hinchada, ya que se jugará en el Estadio Monumental. Sin embargo, llamó la atención su respuesta cuando fue consultado sobre este compromiso.

Álvaro Barco tuvo tajante mensaje tras ser consultado sobre el Universitario vs Alianza

Tras la pregunta, Barco señaló que los cremas siempre tienen que ganar, aunque reconoció que este será un clásico especial y señaló que el apoyo de su hinchada será muy importante para recortar diferencias.

"La 'U' siempre tiene que ganar, no hay vuelta que darle. Es un clásico especial, jugamos de local y hay que sacarle ventaja en ese sentido. Prácticamente toda la plantilla va a estar a punto, tenemos un par de semanas para prepararnos y es una gran oportunidad de acercarnos a los equipos que están arriba", fueron las palabras del directo en zona mixta.

¿El Estadio Monumental será sancionado?

En otro momento, se refirió a una posible sanción al Monumental por el presunto caso de racismo ocurrido hace unas semanas. El exjugador se mostró confiado en las pruebas que poseen para desmentir las acusaciones y evitar una reducción de aforo.

"Tenemos confianza en nuestros argumentos. Ha habido mucha confusión y estamos tranquilos de poder demostrar que no es lo que mucho se habla, tenemos días para afrontar un debido proceso. Estamos muy confiados de que el clásico será en el Monumental en su totalidad", señaló.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura?

El esperado duelo entre cremas y blanquiazules se jugará el sábado 4 de abril, a partir de las 8.00 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon.