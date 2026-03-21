Universitario de Deportes tiene la obligación de seguir sumando triunfos en el Torneo Apertura 2026 y ponerle fin a las críticas por su rendimiento. Ante ello, el DT Javier Rabanal sorprendió al borrar del titularato a uno de los refuerzos estrellas de los cremas en esta temporada.

Vale casi un millón, llegó como refuerzo a Universitario y ahora Rabanal lo mandó al banco

En las últimas semanas, Universitario ha sufrido un bajón notable en su rendimiento y ha cedido puntos en el primer campeonato del año. Uno de los jugadores que fue señalado por los resultados ha sido Diego Romero, quien empezó la temporada como titular y ahora Javier Rabanal tomó una firme medida con su futuro.

En la previa del encuentro ante Comerciantes Unidos, se conoció por medio de Gustavo Peralta que el portero de 24 años no fue considerado nuevamente para ser titular en el arco y en su lugar estará Miguel Vargas. Una noticia que ha sorprendido a los hinchas.

Javier Rabanal decidió por mandar a Diego Romero al banquillo con Universitario

Este será el segundo partido consecutivo en el que Diego Romero no inicie en el arco, pese a que la directiva decidió por su regreso para esta temporada con la finalidad de tener a un portero de nivel de selección en sus filas.

Sin embargo, pese a que es considerado como el futuro del equipo, Javier Rabanal ha decidido darle la confianza a otro guardameta, una clara muestra de que ha perdido terreno en la pelea por la regularidad en el arco.

¿Diego Romero volverá a ser titular con Universitario?

De acuerdo a lo revelado por Gustavo Peralta en ‘L1 MAX’, la idea del técnico de Universitario es que Diego Romero sea quien ataje en los partidos de Copa Libertadores, mientras que en la Liga 1 será utilizado como suplente.

“Rabanal le ha comentado a Romero que no es que le quita la titularidad o la confianza. A partir de ahora lo que se viene, además de que Romero va a la selección, es darle la oportunidad a Vargas, que lo ve bien y darle la opción, y que vas bien en la copa. En la copa va a tapar Romero y en el torneo local va a tapar Vargas. No hay una quita de confianza o algo así”, fue la información que reveló el comunicador.

Valor de mercado de Diego Romero

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Diego Romero tiene una gran cotización en el mercado de pases con unos 700 mil euros. Esta cifra es la más alta de su carrera y puede incrementarse por su proyección.