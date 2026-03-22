Edison Flores habló sin filtros sobre el nivel de Universitario con Javier Rabanal: "Nos falta..."

Universitario de Deportes no logró su objetivo y terminó empatando sin goles ante Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Los cremas se alejan de la pelea por el liderato en la tabla y ha desatado críticas por su rendimiento. Ante ello, Edison Flores no se midió y dio firme análisis sobre el desempeño del equipo al mando de Javier Rabanal.

Edison Flores habló sin filtros sobre el nivel de Universitario con Javier Rabanal

Luego de haberse dejado puntos en su visita a Cutervo, los hinchas explotaron en redes en contra del DT Javier Rabanal, señalándolo como el principal responsable del bajón de rendimiento que ha mostrado Universitario en este inicio de la Liga 1.

Ante ello, Edison Flores fue consultado por sus sensaciones del empate y no dudó en señalar que les faltó claridad al momento de definir, ya que el marcador pudo haber sido diferente. Sin embargo, remarcó que terminaron dejándose puntos de visita, pero insistió en que deben mejorar.

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"Creo que tuvimos grandes ocasiones pero no las pudimos concretar, debemos mejorar. Esta para nos va a servir de mucho para llegar bien al próximo partido. Cedemos dos puntos, el rival se defendió de la mejor manera, pero nosotros tenemos que seguir mejorando para llegar bien a las próximas fechas", expresó.

En esa misma línea, el atacante nacional recalcó nuevamente que les falta mejorar su efectividad de cara al arco. No obstante, remarcó que el equipo sigue mejorando al mando de Javier Rabanal, algo que se vio en su último triunfo en el Monumental.

"Debemos mejorar siempre, hemos estado en alza, el último partido de local estuvimos bien y agresivos, igual en este partido. Solo nos falta concretar y llevarnos esa sensación de que lo ganamos porque pudimos aprovechas nuestras ocasiones", sentenció el ‘Orejas’.

Números de Javier Rabanal con Universitario

Considerando solo los partidos oficiales, Universitario ha tenido un rendimiento irregular en este inicio de la Liga 1, donde no ha podido sumar dos victorias consecutivas. En los registros figura que los cremas han obtenido 4 victorias, 3 empates y una derrota al mando de Javier Rabanal.