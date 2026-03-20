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Universitario vs. Alianza Lima: se confirmó fecha y hora del clásico del fútbol peruano

De acuerdo con la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, ya se conoce la fecha y la hora para el clásico peruano que se realizará en el estadio Monumental.

Antonio Vidal
Alianza Lima y Universitario ya conocen los horarios para su partido por la fecha 9 del Apertura. Foto: composición Líbero/Instagram
Alianza Lima y Universitario ya conocen los horarios para su partido por la fecha 9 del Apertura. Foto: composición Líbero/Instagram
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Uno de los partidos más esperados por los seguidores de la Liga 1 es el clásico peruano, entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura, encuentro que ya conoce la fecha y hora en la cual se realizará. Este encuentro promete ser emocionante de principio a fin, por lo que los amantes de este deporte no se lo querrán perder.

Cabe precisar que este encuentro se realizará por la fecha nueve del torneo local y se disputará en el estadio Monumental. En ese sentido, de acuerdo con la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, el compromiso se llevará a cabo en abril. A continuación, la programación del encuentro.

Presidente de Nacional habló sobre el grupo B. Foto: composición Líbero/Sports 890

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¿Cuándo se juega el Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura?

Universitario contra Alianza Lima se realizará este sábado 4 de abril, en el estadio Monumental, donde se espera una gran asistencia de hinchas cremas. Este compromiso es muy importante debido a que ambos equipos pelean por sacarse una buena diferencia.

¿A qué hora se juega el Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura?

El partido está programado para jugarse desde las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, la programación del partido para otros países.

  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 10.00 p. m.
Se conoció la fecha y hora para el Universitario vs Alianza. Foto: X

Se conoció la fecha y hora para el Universitario vs Alianza. Foto: X

¿Dónde ver el partido de Universitario vs Alianza Lima?

Este partidazo se podrá seguir por la señal de L1 Max, que te llevará la cobertura completa del compromiso. Además, lo podrás encontrar en la parrilla de canales de Movistar.

Por otro lado, si deseas seguirlo vía streaming, puedes hacerlo a través de L1 Play. También podrás seguirlo de manera totalmente gratuita aquí, en Líbero, donde te llevaremos la cobertura, el minuto a minuto y, sobre todo, la narración de este clásico peruano.

Entradas Universitario vs Alianza Lima:

Para adquirir tus entradas para ver el partido entre Universitario contra Alianza Lima lo podrás hacer a través de la boletería Ticketmaster. A continuación los precios de los boletos.

  • Norte: S/60
  • Sur familiar: S/60
  • Oriente: S/150
  • Occidente (lateral): S/180
  • Occidente (central): S/250
  • Palco Monumental: S/200
  • Experiencia crema: S/2.000

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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