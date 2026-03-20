0
¡LO ÚLTIMO!
Grupo de Universitario en Copa Libertadores
¡ATENCIÓN!
Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Tabla de posiciones Liga 1 EN VIVO: resultados y clasificación de la fecha 8 del Apertura

Se juega la fecha 8 del Torneo Apertura y Alianza Lima, Los Chankas y Universitario pelean por el primer puesto. Revisa la tabla de posiciones de la Liga 1 actualizada.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 y resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura.
COMPARTIR

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 está al rojo vivo. Por la fecha 8 del campeonato vamos a tener emocionantes compromisos. Alianza Lima y Los Chankas están igualados en puntos y se ubican en lo más alto de la competencia. Universitario respira de cerca y sabe que no tiene margen de error ante Comerciantes Unidos, en Cutervo, si no quiere complicar sus opciones. Sporting Cristal quedó lejos de los primeros puestos, pero la consigna es luchar hasta el final y esperar un tropiezo de los líderes.

Partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones Liga 1 2026 actualizada

QUIPOSPJDGPUNTOS
1. Los Chankas7617
2. Alianza Lima7617
3. Universitario7414
4. Cienciano7613
5. UTC7213
6. Sporting Cristal7511
7. Melgar7210
8. Comerciantes Unidos7010
9. Juan Pablo II7-510
10. Alianza Atlético719
11. ADT7-28
12. Sport Huancayo7-17
13. Cusco FC7-17
14. CD Moquegua7-77
15. Deportivo Garcilaso7-26
16. FC Cajamarca7-35
17. Atlético Grau7-55
18. Sport Boys7-65

Partidos de la Liga 1 2026: Programación de la fecha 8 del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

  • 3.30 p. m. | ADT vs. Melgar | Estadio Unión Tarma
  • 7.30 p. m. | Cienciano vs. FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 21 de marzo

  • 11.00 a. m. | CD Moquegua vs. Cusco FC | Estadio 25 de Noviembre
  • 1.15 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Universitario | Estadio Juan Pablo Maldonado
  • 3.30 p. m. | Los Chankas vs. Sporting Cristal | Estadio Los Chankas
  • 6.30 p. m. | Alianza Lima vs. Juan Pablo II | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

  • 1.00 p. m. | UTC vs. Alianza Atlético | Estadio Héroes de San Ramón
  • 3.30 p. m. | Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36
  • 6.00 p. m. | Sport Boys vs. Sport Huancayo | Estadio Miguel Grau.

Todos los partidos de la Liga 1 2026 son televisados por L1 MAX.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano