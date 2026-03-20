Tabla de posiciones Liga 1 EN VIVO: resultados y clasificación de la fecha 8 del Apertura
Se juega la fecha 8 del Torneo Apertura y Alianza Lima, Los Chankas y Universitario pelean por el primer puesto. Revisa la tabla de posiciones de la Liga 1 actualizada.
El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 está al rojo vivo. Por la fecha 8 del campeonato vamos a tener emocionantes compromisos. Alianza Lima y Los Chankas están igualados en puntos y se ubican en lo más alto de la competencia. Universitario respira de cerca y sabe que no tiene margen de error ante Comerciantes Unidos, en Cutervo, si no quiere complicar sus opciones. Sporting Cristal quedó lejos de los primeros puestos, pero la consigna es luchar hasta el final y esperar un tropiezo de los líderes.
Tabla de posiciones Liga 1 2026 actualizada
|QUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Los Chankas
|7
|6
|17
|2. Alianza Lima
|7
|6
|17
|3. Universitario
|7
|4
|14
|4. Cienciano
|7
|6
|13
|5. UTC
|7
|2
|13
|6. Sporting Cristal
|7
|5
|11
|7. Melgar
|7
|2
|10
|8. Comerciantes Unidos
|7
|0
|10
|9. Juan Pablo II
|7
|-5
|10
|10. Alianza Atlético
|7
|1
|9
|11. ADT
|7
|-2
|8
|12. Sport Huancayo
|7
|-1
|7
|13. Cusco FC
|7
|-1
|7
|14. CD Moquegua
|7
|-7
|7
|15. Deportivo Garcilaso
|7
|-2
|6
|16. FC Cajamarca
|7
|-3
|5
|17. Atlético Grau
|7
|-5
|5
|18. Sport Boys
|7
|-6
|5
Partidos de la Liga 1 2026: Programación de la fecha 8 del Torneo Apertura
Viernes 20 de marzo
- 3.30 p. m. | ADT vs. Melgar | Estadio Unión Tarma
- 7.30 p. m. | Cienciano vs. FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 21 de marzo
- 11.00 a. m. | CD Moquegua vs. Cusco FC | Estadio 25 de Noviembre
- 1.15 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Universitario | Estadio Juan Pablo Maldonado
- 3.30 p. m. | Los Chankas vs. Sporting Cristal | Estadio Los Chankas
- 6.30 p. m. | Alianza Lima vs. Juan Pablo II | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 22 de marzo
- 1.00 p. m. | UTC vs. Alianza Atlético | Estadio Héroes de San Ramón
- 3.30 p. m. | Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36
- 6.00 p. m. | Sport Boys vs. Sport Huancayo | Estadio Miguel Grau.
Todos los partidos de la Liga 1 2026 son televisados por L1 MAX.
