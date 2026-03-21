Asistente de Comerciantes Unidos dio fuerte calificativo a Universitario tras empate: "Equipo..."

Universitario de Deportes solo logró un empate 1-1 ante Comerciantes Unidos en la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras obtener un resultado que se sintió como una victoria, el asistente técnico del equipo de Cutervo, Antonio Mur, salió al frente para dar un fuerte calificativo al equipo crema luego de impedir que el equipo dirigido por Javier Rabanal se llevara la victoria.

Antonio Mur, asistente técnico de Comerciantes Unidos, dio fuerte calificativo a Universitario tras empate en la Liga 1

Mur, quien reemplaza a Claudio Biaggio tras sus 4 fechas de suspensión, brindó una conferencia de prensa luego de alcanzar un empate a favor de Comerciantes Unidos ante Universitario.

El asistente técnico y actualmente técnico interino del equipo de Cutervo fue consultado directamente sobre su plantel y cómo se dio el resultado ante el conjunto crema.

Para Antonio Mur, Universitario es un equipo importante del fútbol peruano, y lograr un empate desde el Estadio Juan Maldonado Gamarra significa mucho para Comerciantes Unidos, permitiéndoles seguir obteniendo logros importantes en la Liga 1.

Asimismo, el asistente de Claudio Biaggio analizó el partido contra la escuadra merengue y afirmó que su club fue protagonista. Sin embargo, se siente satisfecho con los puntos obtenidos hasta la fecha en el Torneo Apertura 2026.

"Tenemos jugadores de buen nivel y el técnico evalúa quién está mejor para cada partido. La premisa principal es que en Cutervo no debemos perder puntos: tenemos que ganar o, en todo caso, empatar siendo protagonistas. Nos tocó defendernos en la segunda parte ante un equipo importante como la 'U', pero estamos conformes con la cantidad de puntos que tenemos", afirmó.

Universitario consiguió un empate amargo ante Comerciantes Unidos desde Cutervo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

"Nuestro equipo se quedó con un sabor amargo tras el contragolpe. Matías Sen tuvo una noche complicada, por lo que decidimos reservarlo y darle la oportunidad a Maximiliano Pérez. A pesar de todo, logramos sumar un punto ante un rival de gran importancia", concluyó.

Universitario empató 0-0 ante Comerciantes Unidos por Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes logró un empate 0-0 frente a Comerciantes Unidos en la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, realizado en el Estadio Juan Maldonado Gammara, ubicado en Cutervo.