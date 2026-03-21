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Universitario puede quedar eliminado del torneo internacional: ¿Qué pasó?
Universitario de Deportes está cerca de ser eliminado del torneo Conmebol de forma totalmente inesperada y por una buena razón.
¡Sorpresa! Universitario de Deportes la puede pasar muy mal si se confirma su eliminación del torneo internacional para este 2026. La Conmebol publicó un mensaje en sus redes sociales y en este se observa la grave noticia que recibieron los merengues.
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Si bien hace poco se brindó el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, donde la ‘U’ enfrentará a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia, ahora un dato generó incomodidad en la afición. Si bien no tiene que ver con el mencionado certamen, sí se trata de otra competencia continental.
Universitario puede ser eliminado de torneo Conmebol
Como sabemos, Universitario quiere salir campeón en todas sus disciplinas y el futsal no es la excepción. En esa línea, por la primera fecha de la Liga Evolución Sub-20 de futsal femenino, la ‘U’ perdió 3-1 ante la Liga Universitaria de Quito y arrancó con pie izquierdo este distinguido certamen.
Universitario perdió 3-1.
De continuar así, las cremas podrían irse en la primera fase de esta competición y representará un fracaso a nivel institucional. Recordemos que comparte grupo con Selección Valle de Colombia, ULA FC de Venezuela y Daminhas Da Bola de Brasil, además del ya mencionado Liga Universitaria de Quito (Ecuador).
Vale precisar que la Liga Evolución de la Conmebol busca promover el deporte en los menores y de acá pueden salir grandes promesas del futsal femenino tanto para Universitario de Deportes como la selección peruana.
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