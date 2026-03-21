- Hoy:
- Partidos de hoy
- Comerciantes Unidos vs Universitario
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Chankas vs Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Matías Córdova, figura ante Comerciantes, habló sobre la 'U' tras empate en Cutervo: “Me saqué…”
El partido entre Comerciantes Unidos y Universitario de Deportes fue, en gran parte, por el gran rendimiento de Matías Córdova, arquero del equipo local.
Luego de dejar una clara demostración de su buen nivel, Matías Córdova se pronunció por primera vez para dejar sus sensaciones tras el partido ante Universitario de Deportes en Cutervo. El empate alejó a los cremas de los primeros lugares y el arquero no dudó en demostrar su alegría por la exhibición de atajadas.
De no haber sido por Matías Córdova, Universitario habría ganado el partido con tranquilidad. Al término del duelo, el guardameta conversó con L1 MAX y fue claro al hablar sobre sus minutos dentro del campo de juego.
Matías Córdova se pronunció tras partido ante Universitario
La figura del partido entre Comerciantes Unidos y Universitario fue, sin lugar a duda, Matías Córdova de apenas 23 años. "Estoy bastante emocionado, no me quedo con ninguna atajada, todas han sido importantes", señaló.
Aunque no pudieron sumar los tres puntos para acercarse a los líderes, el resultado no termina siendo del todo malo teniendo en cuenta cómo se dio el desarrollo del partido en los 90 minutos y más aún teniendo que venían de conceder bastantes goles ante FC Cajamarca.
“Definitivamente acá en casa siempre queremos sumar de a 3, pero por la circunstancia de partido se valora mucho el punto. Personalmente estoy muy contento con mi rendimiento. El partido pasado con Cajamarca, a pesar del buen resultado, me quedé con un mal sabor. Hoy me saqué la espina y estoy muy feliz. Yo vine acá sabiendo que iba a competir con grandes arqueros, que el año pasado tuvo un gran campeonato. Pero yo estoy acá para hacer mi trabajo, mostrándome y disfrutando", añadió.
Matías Córdova dejó Cristal en el 2025.
Matías Córdova llegó a Comerciantes Unidos luego de no poder renovar su vínculo con Sporting Cristal y firmó por el equipo de Cutervo un contrato de dos años, lo que garantiza su estadía en el arco como titular durante mucho tiempo a menos que le llegue una oferta.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90