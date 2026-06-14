El Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, empezó el 11 de junio. Este evento, considerado el más relevante del deporte a nivel global, ofrece jornadas repletas de emoción, en las que selecciones de diversas naciones darán lo mejor de sí en la competencia futbolística. Para muchos, participar en la Copa del Mundo representa un sueño anhelado. No obstante, este año no todos los interesados podrán disfrutar del torneo en EE. UU. debido a restricciones de entrada impuestas a ciudadanos de ciertos países. ¿Quiénes se verán afectados?

Alerta tras inicio del Mundial: las nacionalidades vetadas por EE. UU. para la Copa del Mundo, ¿por qué?

Estados Unidos ha implementado restricciones para ciertos países con miras a la Copa del Mundo, con el objetivo principal de mitigar riesgos relacionados con la seguridad internacional y la alta tasa de permanencia ilegal en su territorio. La decisión repercute en los aficionados de los países afectados, quienes no podrán asistir al evento deportivo.

Alerta tras inicio del Mundial: las nacionalidades vetadas por EE. UU. para la Copa del Mundo, ¿por qué?

Sin embargo, la Casa Blanca ha establecido una excepción para los deportistas, con el fin de que la medida no obstaculice el desarrollo del Mundial ni de los próximos Juegos Olímpicos. Las delegaciones, que incluyen a atletas, entrenadores y personal de apoyo logístico, recibirán visados especiales que les permitirán participar en las competiciones.

A continuación, las 39 nacionalidades vetadas:

Afganistán

Myanmar

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Burkina Faso

Malí

Níger

Sudán del Sur

Siria

Angola

Antigua y Barbuda

Benín

Costa de Marfil

Dominica

Gabón

Gambia

Malaui

Mauritania

Nigeria

Senegal

Tanzania

Tonga

Zambia

Zimbabue

¿A qué se debe que estos países sean vetados?

La lista de 39 países que enfrentan restricciones, ya sean totales o parciales, por parte de Estados Unidos ha traído consigo un fuerte debate. Estas limitaciones se deben a diversas razones, que incluyen preocupaciones de seguridad nacional, violaciones de derechos humanos, actividades terroristas o la falta de cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

Las restricciones pueden variar desde la prohibición de ingreso a ciudadanos de ciertos países hasta la limitación del comercio y de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos justifica estas medidas como parte de su estrategia para proteger a sus ciudadanos y mantener la seguridad en su territorio. La situación es compleja y cada país de la lista enfrenta un contexto particular que ha llevado a la imposición de estas restricciones.