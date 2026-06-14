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ALERTA MÁXIMA tras inicio del Mundial 2026: estas son las nacionalidades VETADAS por EE. UU. para la Copa del Mundo, ¿por qué?

Estados Unidos ha establecido restricciones para la Copa del Mundo 2026, lo que ha generado controversia en el ámbito futbolístico. ¿A qué se debe la medida?

Melanni Miranda
Alerta tras inicio del Mundial: las nacionalidades vetadas por EE. UU. para la Copa del Mundo, ¿por qué?
Alerta tras inicio del Mundial: las nacionalidades vetadas por EE. UU. para la Copa del Mundo, ¿por qué? | Composición Libero / Melanni Miranda
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El Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, empezó el 11 de junio. Este evento, considerado el más relevante del deporte a nivel global, ofrece jornadas repletas de emoción, en las que selecciones de diversas naciones darán lo mejor de sí en la competencia futbolística. Para muchos, participar en la Copa del Mundo representa un sueño anhelado. No obstante, este año no todos los interesados podrán disfrutar del torneo en EE. UU. debido a restricciones de entrada impuestas a ciudadanos de ciertos países. ¿Quiénes se verán afectados?

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Alerta tras inicio del Mundial: las nacionalidades vetadas por EE. UU. para la Copa del Mundo, ¿por qué?

Estados Unidos ha implementado restricciones para ciertos países con miras a la Copa del Mundo, con el objetivo principal de mitigar riesgos relacionados con la seguridad internacional y la alta tasa de permanencia ilegal en su territorio. La decisión repercute en los aficionados de los países afectados, quienes no podrán asistir al evento deportivo.

Mundial 2026.

Alerta tras inicio del Mundial: las nacionalidades vetadas por EE. UU. para la Copa del Mundo, ¿por qué?

Sin embargo, la Casa Blanca ha establecido una excepción para los deportistas, con el fin de que la medida no obstaculice el desarrollo del Mundial ni de los próximos Juegos Olímpicos. Las delegaciones, que incluyen a atletas, entrenadores y personal de apoyo logístico, recibirán visados especiales que les permitirán participar en las competiciones.

A continuación, las 39 nacionalidades vetadas:

    1. Afganistán
    2. Myanmar
    3. Chad
    4. República del Congo
    5. Guinea Ecuatorial
    6. Eritrea
    7. Haití
    8. Irán
    9. Libia
    10. Somalia
    11. Sudán
    12. Yemen
    13. Burundi
    14. Cuba
    15. Laos
    16. Sierra Leona
    17. Togo
    18. Turkmenistán
    19. Venezuela
    20. Burkina Faso
    21. Malí
    22. Níger
    23. Sudán del Sur
    24. Siria
    25. Angola
    26. Antigua y Barbuda
    27. Benín
    28. Costa de Marfil
    29. Dominica
    30. Gabón
    31. Gambia
    32. Malaui
    33. Mauritania
    34. Nigeria
    35. Senegal
    36. Tanzania
    37. Tonga
    38. Zambia
    39. Zimbabue

¿A qué se debe que estos países sean vetados?

La lista de 39 países que enfrentan restricciones, ya sean totales o parciales, por parte de Estados Unidos ha traído consigo un fuerte debate. Estas limitaciones se deben a diversas razones, que incluyen preocupaciones de seguridad nacional, violaciones de derechos humanos, actividades terroristas o la falta de cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

Las restricciones pueden variar desde la prohibición de ingreso a ciudadanos de ciertos países hasta la limitación del comercio y de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos justifica estas medidas como parte de su estrategia para proteger a sus ciudadanos y mantener la seguridad en su territorio. La situación es compleja y cada país de la lista enfrenta un contexto particular que ha llevado a la imposición de estas restricciones.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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