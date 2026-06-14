¡Atención! La Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny, en Estados Unidos, dictaminó que la inmigrante haitiana Daphy Michel falleció por hipotermia y atribuyó su muerte a "las acciones de otra persona". Esto ocurrió luego de su liberación de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, no se presentaron cargos penales en relación con este caso, lo que provocó muchas reacciones. ¿Qué pasó?

Alerta, inmigrantes en EE. UU.: ICE rechaza alguna responsabilidad tras muerte de haitiana

Daphy Michel, una inmigrante haitiana de 31 años, fue identificada recientemente como víctima de homicidio tras su fallecimiento, ocurrido días después de ser liberada de la custodia del ICE. Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny, Michel falleció el 2 de marzo debido a hipotermia, tras ser hallada en una estación de autobuses de South Shore, donde estuvo expuesta a temperaturas bajo cero durante al menos 24 horas.

Pittsburgh Regional Transit ha compartido imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de los autobuses, las cuales muestran la parada de South Shore.

Pittsburgh's Public Source también compartió más detalles y señaló que Michel había estado recluida durante seis meses en el Centro Correccional del Condado de Washington por cargos menores. Una vez retirados los cargos, fue entregada al ICE, que la catalogó como "inmigrante indocumentada" y le colocó un brazalete electrónico en el tobillo. Finalmente, fue liberada en el South Side el 28 de febrero.

Lauren Bis, subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitió un comunicado este domingo 14 de junio en el que rechazó cualquier responsabilidad de las autoridades de inmigración en relación con su deceso.

"ICE no tuvo nada que ver con la muerte de esta mujer", aseguró Bis en un correo electrónico, y añadió que Michel perdió la vida tres días después de haber sido encontrada por la agencia.

¿Cómo informó el Condado de Washington sobre la muerte de haitiana?

El condado emitió un comunicado relacionado con el hallazgo de un homicidio. En el documento se señala que, según el médico forense, la Sra. Michel era una adulta vulnerable que enfrentaba serios problemas de salud mental no atendidos, además de una significativa barrera idiomática al momento de ser liberada bajo custodia federal.

Asimismo, el forense determinó que la muerte de la Sra. Michel fue resultado de un homicidio. El dictamen sobre la causa de la muerte establece que "la muerte fue provocada por las acciones de otra persona", según el comunicado. No obstante, se aclara que "no debe considerarse como una declaración de culpabilidad penal".