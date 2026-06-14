- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alemania vs Curazao
- Países Bajos vs Japón
- Suecia vs Túnez
- César Vallejo vs Alianza Lima
- Universitario
- UFC FREEDOM 250
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE rechaza alguna responsabilidad tras muerte de haitiana
ICE ha rechazado cualquier responsabilidad en el incidente, lo que generó controversia sobre las circunstancias que rodearon el suceso. ¿Qué pasó con la inmigrante?
¡Atención! La Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny, en Estados Unidos, dictaminó que la inmigrante haitiana Daphy Michel falleció por hipotermia y atribuyó su muerte a "las acciones de otra persona". Esto ocurrió luego de su liberación de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, no se presentaron cargos penales en relación con este caso, lo que provocó muchas reacciones. ¿Qué pasó?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA por tragedia en Walmart de Alabama: murió tras una discusión en la tienda y sus ÚLTIMAS PALABRAS conmueven a todos
Alerta, inmigrantes en EE. UU.: ICE rechaza alguna responsabilidad tras muerte de haitiana
Daphy Michel, una inmigrante haitiana de 31 años, fue identificada recientemente como víctima de homicidio tras su fallecimiento, ocurrido días después de ser liberada de la custodia del ICE. Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny, Michel falleció el 2 de marzo debido a hipotermia, tras ser hallada en una estación de autobuses de South Shore, donde estuvo expuesta a temperaturas bajo cero durante al menos 24 horas.
Pittsburgh Regional Transit ha compartido imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de los autobuses, las cuales muestran la parada de South Shore.
Pittsburgh's Public Source también compartió más detalles y señaló que Michel había estado recluida durante seis meses en el Centro Correccional del Condado de Washington por cargos menores. Una vez retirados los cargos, fue entregada al ICE, que la catalogó como "inmigrante indocumentada" y le colocó un brazalete electrónico en el tobillo. Finalmente, fue liberada en el South Side el 28 de febrero.
Lauren Bis, subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitió un comunicado este domingo 14 de junio en el que rechazó cualquier responsabilidad de las autoridades de inmigración en relación con su deceso.
"ICE no tuvo nada que ver con la muerte de esta mujer", aseguró Bis en un correo electrónico, y añadió que Michel perdió la vida tres días después de haber sido encontrada por la agencia.
¿Cómo informó el Condado de Washington sobre la muerte de haitiana?
El condado emitió un comunicado relacionado con el hallazgo de un homicidio. En el documento se señala que, según el médico forense, la Sra. Michel era una adulta vulnerable que enfrentaba serios problemas de salud mental no atendidos, además de una significativa barrera idiomática al momento de ser liberada bajo custodia federal.
Asimismo, el forense determinó que la muerte de la Sra. Michel fue resultado de un homicidio. El dictamen sobre la causa de la muerte establece que "la muerte fue provocada por las acciones de otra persona", según el comunicado. No obstante, se aclara que "no debe considerarse como una declaración de culpabilidad penal".
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DISMINUYEN las cifras de ARRESTOS realizados por ICE
- 2
ALERTA MÁXIMA en EE. UU.: anuncian NUEVO dólar de 250, con firma de Trump, y la fecha probable para su LANZAMIENTO
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump EXPONE e IDENTIFICA a 146.000 menores extranjeros no acompañados
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90