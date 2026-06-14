FIFA condenó a Cienciano con pagarle fuerte suma de dinero al DT Cristian Díaz por curiosa razón

Cienciano del Cusco atraviesa un fuerte problema, pues la FIFA condenó al club cusqueño a pagar una fuerte suma de dinero al exentrenador Cristian Díaz por no haberle entregado la totalidad de los premios por clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.

De acuerdo con el abogado internacional Marcelo Bee Sellares, el argentino alegó ante la FIFA que tenía derecho a recibir el 8% del premio conseguido (USD 900.000), pero el cuadro cusqueño le entregó un monto incorrecto y este decidió demandar al Papá de América.

“FIFA consideró acreditado que el entrenador tenía derecho al 8% del premio por la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana 2025. Aunque el club no respondió la demanda, el entrenador aportó publicaciones periodísticas y documentación oficial del torneo que permitieron determinar que Cienciano recibió USD 900.000 por dicha clasificación”, empezó diciendo el abogado en su cuenta de X.

Luego, añadió que la jueza señaló que lo expuesto por el entrenador era suficiente para condenar a Cienciano a realizar el pago completo de los premios, más intereses.

“La jueza entendió que esa prueba era suficiente, ya que la información exacta sobre los premios estaba exclusivamente en poder del club. Por ello, aplicó el estándar de "comfortable satisfaction" y condenó a Cienciano a pagar USD 72.000 más intereses, rechazando incluir los USD 250.000 percibidos por la fase previa por tratarse de un concepto distinto al premio de clasificación”, escribió.

Información sobre Cristian Díaz.

¿Cómo le fue a Cristian Díaz en Cienciano?

Cristian Díaz llegó a Cienciano en agosto de 2024 tras su frustrado pase a Alianza Lima. Consiguió clasificar a la Copa Sudamericana de la siguiente temporada y, en 2025, accedió a la fase de grupos de este torneo internacional, pero no logró resultados positivos en el Apertura y decidió renunciar.