El deceso de Gaspi, a los 23 años, impactó profundamente al mundo del espectáculo y el entretenimiento. El popular creador de contenidos argentino se encontraba a bordo de uno de los helicópteros involucrados en la tragedia aérea en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro. Este accidente dejó como saldo seis víctimas fatales, entre las que también figuran Oliver Tree y el director argentino Lucas Vignale.

Gaspi murió a los 23 años: ¿quién fue el youtuber que perdió la vida tras accidente aéreo en Río de Janeiro?

La muerte de Gaspi ha generado una intensa reacción en las redes sociales, donde sus seguidores y colegas expresan su dolor y consternación. La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó su fallecimiento, que fue divulgado por medios brasileños como CNN Brasil y otros.

Gaspi murió a los 23 años tras fuerte accidente aéreo en Río de Janeiro.

EFE y otros portales también señalaron que el suceso tuvo lugar a las 8.59 a. m. (hora local) en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Según el Cuerpo de Bomberos, seis personas perdieron la vida a causa del choque.

Gaspi murió a los 23 años: ¿quién fue el youtuber que perdió la vida tras accidente aéreo en Río de Janeiro?

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, fue un youtuber argentino que alcanzó gran popularidad a los 23 años. Originario de Buenos Aires, comenzó su carrera en las redes sociales a los 17 años y destacó por su humor irreverente y su estilo provocador.

Su saludo característico, "Buuuuuuuueeenas", se convirtió en un sello personal que millones de usuarios asociaron con su contenido. Con un micrófono en mano, Gaspi se hizo conocido por realizar preguntas incómodas y cargadas de humor absurdo, lo que le permitió destacar en el competitivo mundo digital.

Gaspi: sus últimos cambios, regreso a las redes sociales y proyectos

Luego de alcanzar la cima de su popularidad, Gaspi optó por reducir drásticamente su presencia en el ámbito público. Durante este periodo, enfrentó una etapa personal complicada que lo llevó a distanciarse de las redes sociales y a disminuir su producción de contenido.

Su regreso a las plataformas se produjo en 2025 con el video titulado 'La vuelta de Gaspi', donde mostró una versión más reflexiva y madura de sí mismo. Esta publicación logró millones de reproducciones y marcó el inicio de una nueva fase profesional, caracterizada por una conexión más estrecha con sus seguidores.

Ese mismo año, participó en 'La Velada del Año V', un evento masivo organizado por Ibai Llanos en España. Su aparición generó gran interés debido a la notable transformación física y personal que había experimentado durante su retiro temporal, con lo que se convirtió en uno de los participantes más comentados en la comunidad digital.