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Universitario enfrentará a club de Brasil por orden de la Conmebol: ¿Qué sucedió?
Universitario de Deportes fue sorprendido por la Conmebol debido a que le comunicaron sobre un rival brasileño en campeonato internacional.
Universitario de Deportes recientemente conoció a sus rivales en la Copa Libertadores 2026, ya que enfrentará a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Sin embargo, mientras los hinchas estaban centrados en ello, la Conmebol sorprendió a la ‘U’ obligándole a chocar con un club de Brasil.
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Como sabemos, el cuadro crema es de los más importantes del Perú y por ello siempre aspira a llegar alto en todas las disciplinas que tiene. Mientras el plantel de Javier Rabanal se prepara para sus próximos desafíos, el equipo de futsal femenino hace lo mismo y se encuentra jugando un prestigioso certamen en Río de Janeiro.
Universitario enfrentará a club de Brasil
Resulta que Universitario de Deportes es parte de la Liga Evolución Conmebol Sub-12, donde acaba de perder 3-1 ante Liga Universitario de Quito y ahora tendrá otro duro desafío ante uno de los locales. Según el sorteo del campenato, las merengues deben enfrentarse a Daminhas Da Bola este mismo domingo 22 de marzo.
Universitario y un nuevo partido.
El partido, por la Zona Norte del torneo internacional, iniciará a las 18.15 horas de Brasil y 16.15 horas en todo el Perú. La ‘U’ está obligada a vencer debido a que sino estará acumulando su segunda derrota consecutiva y quedará con un pie fuera de la competición continental. La misión es complicada porque las brasileñas son candidatas al título.
Universitario en la Liga Evolución Conmebol de Futsal Sub-12
Vale precisar que Universitario forma parte del mismo grupo que Liga Universitaria de Quito (Ecuador), Selección Valle (Colombia), ULA FC (Venezuela) y el ya mencionado Daminhas Da Bola. Tras haberse jugado la primera fecha, las de Ate se ubican en la última casilla de la tabla de posiciones.
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