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Mr. Peet confirma si narrará el clásico entre Universitario y Alianza en el Monumental: "Yo creería..."

El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima será uno de los más vistos del año y a la espera de este duelo, se van revelando más detalles.

Jasmin Huaman
Mr. Peet reveló si estará a cargo de la narración del clásico en el Monumental.
Mr. Peet reveló si estará a cargo de la narración del clásico en el Monumental. | Foto: Composición Líbero
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Peter Arévalo, o Mr. Peet como es popularmente conocido, es uno de los narradores del fútbol peruano más conocidos y se destaca por siempre estar a cargo de los partidos de Alianza Lima. Ante ello, se ha generado una alta expectativa si estará a cargo del partido contra Universitario en el Monumental que se jugará el sábado 4 de abril.

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Así como por el lado de Alianza Lima se tiene la costumbre de escuchar a Peter Arévalo, en Universitario, los partidos son narrados por Daniel Kanashiro. A falta de confirmación por quién será el que esté a cargo del clásico peruano, Mr. Peet rompió su silencio y se refirió a esta situación.

Mr. Peet confiesa si narrará el clásico en el Monumental

Se empiezan a alistar los últimos detalles para vivir el primer clásico del año entre Universitario y Alianza Lima. En medio de ello, Mr. Peet no se guardó nada y habló públicamente si se le comunicó quién será el narrador del partido en el Monumental.

“No lo sé, en serio no lo sé. Yo soy un trabajador. Es más, yo creería que va a generar más expectativa que el mismo partido si yo voy a narrar en el Monumental, es verdad. Yo creo que la gente va a estar rompiéndose la cabeza. En serio lo digo y no es soberbia”, explicó.

(Vide: Mr. Peet Channel)

Hasta la fecha, la Liga 1 no se ha pronunciado de manera oficial sobre el equipo que estará a cargo de la transmisión del partido más importante de la jornada 9 del Torneo Apertura.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima?

Universitario de Deportes llega al clásico con un empate en su visita a Comerciantes Unidos en Cutervo, pero con el objetivo intacto de mantener su buena racha de victorias en el Monumental. De ganar, acortarían la ventaja a 2 puntos frente a Alianza Lima.

Por su parte, los blanquiazules están en uno de sus mejores momentos luego de conseguir una importante victoria en Matute que los mantiene como líderes del Apertura. La última vez que visitaron el estadio de la ‘U’, el resultado fue un empate sin goles.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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