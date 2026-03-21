DT de Juan Pablo II reveló que le dijo Cueva sobre hinchas de Alianza Lima: “Que lo iban a…”

Alianza Lima consiguió un buen triunfo frente a Juan Pablo II por la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, terminó 2-0 a favor de los blanquiazules, quienes pudieron darle una alegría a su hinchada.

No obstante, una de las situaciones que más llamó la atención fue el regreso a Matute de Christian Cueva, quien vistió la camiseta blanquiazul por última vez en la temporada 2023, pero que fue muy criticado debido a su bajo rendimiento. En este sentido, su entrenador, Marcelo Zuleta, reveló detalles de una conversación previa con ‘Aladino’, en la que le explicó cómo lo recibiría la hinchada blanquiazul, que lo silbó cuando salió de cambio al minuto 66.

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Marcelo Zuleta reveló que le dijo Christian Cueva sobre la hinchada de Alianza Lima

En zona mixta, el entrenador argentino señaló que Cueva le dijo que lo iban a silbar, a lo que el estratega le dijo que iba a escuchar claramente estos comentarios.

“Sinceramente me dijo que lo iban a putea**, eso sí. Me lo dijo clarito, y le respondí: “Seguro, Christian, déjame escuchar cuando entres a la cancha”. Justamente estaban en el vestuario. Son cosas del fútbol”, empezó diciendo Zuleta.

“En Argentina va de Boca a River, de River a Boca, Racing, San Lorenzo… son cosas del fútbol. No estoy del todo enterado del meollo de la cuestión, pero son situaciones futboleras a las que uno está acostumbrado”, complementó, señalando que en Argentina se vive situaciones similares que son parte del folklore del fútbol.

“Me gustan los estadios con 20 o 30 mil personas, ese tipo de ambiente. Los argentinos estamos acostumbrados a la presión, a los insultos, y Christian tiene 20 años de experiencia en el fútbol, así que seguramente eso no le afectó”, sentenció.

Christian Cueva fue pifiado en Matute

El exjugador íntimo salió de cambio al minuto 66 por su compañero Adán Henricks. No obstante, la hinchada blanquiazul no lo perdonó y no dudó en silbarlo, debido a que su regreso como futbolista no fue el esperado.

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