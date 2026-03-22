Mr Peet sorprende al revelar tenso momento de Pablo Guede con dos jugadores de Alianza: "Desahuev..."

Alianza Lima logró quedarse con los tres puntos ante Juan Pablo II y sigue siendo uno de los líderes del Torneo Apertura 2026. En este partido, los ojos estuvieron puestos en Pablo Guede luego de los rumores de su posible salida. En medio de ello, Mr Peet reveló que el técnico tuvo un fuerte cruce con dos de sus dirigidos.

Mr Peet reveló tenso momento de Pablo Guede con dos jugadores de Alianza Lima

Como es habitual, Mr. Peet analizó la victoria de Alianza Lima en Matute a través de su programa ‘Madrugol’ y sorprendió a los hinchas al revelar que Pablo Guede protagonizó un tenso momento con dos de sus jugadores, a quienes les dirigió fuertes palabras.

De acuerdo con el comunicador, el hecho ocurrió cuando los futbolistas Jean Pierre Archimabud y Alessandro Burlamaqui ingresaron al campo, momento en el que el técnico argentino los tomó de la camiseta para recriminarles su actitud, incluso con lisuras, exigiéndoles que se entreguen al máximo en labores defensivas.

Video: Madrugol

“Se van punteros e inmediatamente entran Burlamaqui y Archimbaud. Lo que me encantó fue que los agarró de la camiseta y, estoy hablando en criollo, les dijo ‘cara**, ustedes están entrando y defiendan con su vida, conc** su mad**, desahuev***’. Burlamaqui y Archimbaud entraron muy bien”, mencionó.

Asimismo, Mr. Peet destacó que esta reacción fue determinante para que ambos jugadores mejoraran su rendimiento en el campo. También señaló que la intención de Guede no era priorizar el juego vistoso, sino reforzar la actitud y el compromiso defensivo del equipo.

“Ese jalón era como decir ‘defiendan con su vida, no me interesa jugar bonito’. Los agarró del pecho y los jaló a los dos”, sentenció el comunicador, celebrando la acción del técnico.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo desafío de Alianza Lima será el clásico del fútbol peruano ante Universitario por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Este compromiso será vital en las aspiraciones de ambos elencos y se jugará el sábado 4 de abril a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.