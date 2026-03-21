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¡Se enciende las alamas en Alianza! Esteban Pavez sufrió terrible lesión: "Se rompió"

Esteban Pavez salió de cambio al minuto 68 tras sufrir una grave lesión que preocupa al conjunto blanquiazul, ya que sería una baja sensible en el esquema de Pablo Guede.

Antonio Vidal
Se lesionó Esteban Pavez. Foto: L1 Max
Se lesionó Esteban Pavez. Foto: L1 Max
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¡Terribles noticias para Alianza Lima! Esteban Pavez salió de cambio al minuto 68 por Jean Pierre Archimbaud durante el encuentro entre Alianza Lima contra Juan Pablo II por la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, según la información de la periodista Analú Rodríguez, el jugador habría sufrido una fuerte lesión.

Me dicen en Alianza que creo que es desgarro, se rompió”, explicó la comunicadora durante el desarrollo del compromiso. El jugador de 35 años se tiró al césped para pedir su cambio, mostrando gestos de incomodidad o dolor, lo que indica que podría estar varias semanas fuera del esquema de Pablo Guede.

Paolo Guerrero tuvo tenso cruce con Pablo Guede.

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Video: L1 Max

¿Cuánto dura un desgarro muscular en un futbolista?

De confirmarse la lesión, la gravedad de un desgarro en un futbolista puede variar: un desgarro leve (grado 1) suele requerir entre 1 y 3 semanas de recuperación, uno moderado (grado 2) entre 3 y 6 semanas, y uno grave (grado 3) podría necesitar desde 3 meses hasta más de 6 meses para recuperarse.

Rendimiento de Esteban Pavez con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, el pivote ha disputado un total de cinco partidos con el conjunto blanquiazul en la Liga 1, pero hasta el momento no ha podido estrenarse con los íntimos.

Valor de Esteban Pavez

Desde su llegada a La Victoria, el chileno mantiene un valor de 150 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt. Esta cifra ha ido disminuyendo en los últimos tiempos debido a la edad del jugador.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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