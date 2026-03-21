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Paolo Guerrero tuvo tenso cruce con Pablo Guede en pleno partido de Alianza: "No me..."

En pleno partido de Alianza Lima por la Liga 1 2026, Paolo Guerrero sorprendió al protagonizar un tenso cruce con Pablo Guede.

Francisco Esteves
Paolo Guerrero tuvo tenso cruce con Pablo Guede.
Paolo Guerrero tuvo tenso cruce con Pablo Guede.
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Alianza Lima recibió a Juan Pablo II en Matute por la fecha 8 de la Liga 1 2026. En pleno compromiso, mientras todo estaba igualado sin goles en la primera mitad, Paolo Guerrero fue llamado por Pablo Guede y ambos protagonizaron un tenso momento ante las cámaras de televisión.

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Durante la transmisión de L1 MAX se pudo apreciar el momento exacto en el que futbolista y director técnico tuvieron el fuerte encuentro. De inmediato todos se callaron para apreciar con mayor detalle qué estaba sucediendo entre ambos personajes del cuadro blanquiazul.

Si bien no se entendió cuál era el reclamo de Pablo Guede, quien incluso se tapó la boca para que las cámaras no descubrieran qué estaba diciendo, la periodista Ana Lucía Rodríguez pudo escuchar qué le dijo Paolo Guerrero luego de ser increpado por el estratega de Alianza Lima.

Yo no me estoy quejando”, le dijo el ‘Depredador’ y máximo goleador en la historia de la selección peruana. Tras ello, el delantero volvió al campo de juego y el entrenador se quedó en el banquillo analizando el encuentro que, al término de la primera parte, quedaba igualado sin goles.

Números de Paolo Guerrero este 2026

Vale precisar que Paolo Guerrero es uno de los goleadores de Alianza Lima esta temporada con un total de 3 anotaciones en 6 partidos. Todos los tantos fueron en la Liga 1 debido a que en Copa Libertadores no pudo convertir.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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