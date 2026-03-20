Vicepresidente de la FPF y su firme mensaje para Alianza y Universitario: "Tienen que..."

Universitario de Deportes y Alianza Lima han protagonizado una intensa pelea durante el transcurso del Torneo Apertura de la Liga 1, esto tras los constantes reclamos del conjunto blanquiazul hacia los estudiantiles. En este contexto, en una reciente conversación con el medio, Lander Alemán, vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y presidente de Alianza Atlético Sullana, se pronunció acerca de esta situación.

En sus palabras, le recomendó tanto a cremas como a blanquiazules pelear menos y trabajar más para así lograr un mejor desarrollo del torneo local. Además, señaló que ambas instituciones deberían conversarlo, pues manifestó que este deporte se desarrolla con diálogo.

Vicepresidente de la FPF mandó firme mensaje a Alianza y Universitario

Durante la conversación, manifestó que ellos están trabajando para que la Liga 1 se desarrolle de la mejor manera. “Nosotros vamos a estar luchando, peleando y sacrificando para que esto se maneje de mejor manera. El fútbol es una industria, hay que desarrollarla. Hay que pelear menos y trabajar más”, empezó diciendo Alemán.

“¿Sientes que debería haber una mesa de diálogo? Yo creo que tienen que sentarse en una mesa para debatir, para conversar. El fútbol se construye, se desarrolla, pero con trabajo y con diálogo”, complementó.

Franco Velazco descartó mesa de diálogo con Alianza Lima

Cabe señalar que el administrador de Universitario, Franco Velazco, en una reciente conversación con los medios, fue tajante al descartar la posibilidad de iniciar una mesa de diálogo junto con Fernando Cabada, administrador de Alianza, para poner fin a las disputas entre ambos clubes. Esto debido a que considera que la carta notarial evidencia que no existe intención de resolver los inconvenientes.

"Esta carta notarial seguramente es un paso previo a iniciarme un proceso penal. Entonces, cómo me podría juntar con un administrador que es mi par en Alianza Lima. Esto es una muestra de que no quieren tener ningún tipo de diálogo con nosotros. Lo cortés no quita lo valiente, vamos a pelear por el club, pero eso no significa que no tenemos la capacidad de diálogo", fueron las palabras de Velazco.