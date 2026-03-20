Administrador de la 'U' dio fuerte respuesta a Alianza tras recibir carta notarial: "Un galón más"
Franco Velazco, administrado de Universitario se pronunció tras conocerse que recibió una carta notarial y envió una firme respuesta a la directiva de Alianza Lima.
Las tensiones entre Universitario y Alianza Lima han trascendido el ámbito deportivo en las últimas semanas, luego de que las directivas de ambos clubes se enfrenten en una serie de reclamos y denuncias en la Liga 1. Recientemente, se conoció que la directiva blanquiazul envió una carta notarial a Franco Velazco, por lo que el administrador crema no dudó en responder.
PUEDES VER: CONAR reveló audio de polémica acción durante el Universitario vs UTC: " Todo chequeado"
Franco Velazco respondió a Alianza Lima tras recibir carta notarial
Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, el administrador Franco Velazco fue consultado por los medios tras filtrarse que recibió una carta notarial por parte de Alianza Lima por unas declaraciones que brindó en una entrevista.
Ante ello, el directivo crema no dudó en asegurar que prepararán la defensa legal pertinente ante esta notificación. Sin embargo, encendió la polémica luego de señalar que ve en esta carta notarial como una ‘especie de premio’ por su hinchaje con Universitario.
"Me informaron que me habían notificado una carta notarial por unas declaraciones, entiendo que es a nivel personal. (Fernando Cabada) es el administrador de la institución y ha firmado el documento, entonces no tiene sentido recibir una invitación si me quieren iniciar un proceso del cual nos vamos a defender. Para mi que me hagan este tipo de denunciar es un galón más como hincha de Universitario de Deportes", mencionó.
Franco Velazco descartó mesa de diálogo con Alianza Lima
Del mismo modo, Velazco fue contundente al descartar el inicio de una mesa de diálogo junto con Fernando Cabada, administrador de Alianza, para ponerle fin a la riñas entre ambos clubes. Esto ya que considera que la carta notarial es una muestra de que no hay interés en solucionar los inconvenientes.
"Esta carta notarial seguramente es un paso previo a iniciarme un proceso penal. Entonces, cómo me podría juntar con un administrador que es mi par en Alianza Lima. Esto es una muestra de que no quieren tener ningún tipo de diálogo con nosotros. Lo cortés no quita lo valiente, vamos a pelear por el club, pero eso no significa que no tenemos la capacidad de diálogo", acotó.
Notas Recomendadas
