Comisión de Apelaciones anuló sanción a figura de Universitario y estará ante Comerciantes Unidos

Buenas noticias para Universitario de Deportes previo a su complicado partido como visitante. Es que la Comisión de Apelaciones de la Liga 1 finalmente decidió revocar la sanción de Javier Rabanal y este quedó habilitado para el duelo frente a Comerciantes Unidos. Todos los detalles aquí.

Recordemos que el entrenador español había sido castigado con cuatro fechas de suspensión tras aquel incidente con presuntos aficionados de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El argumento para anular esta medida es que no se encontraron argumentos que confirmen una ofensa al honor de los hinchas en la tribuna del recinto celeste.

Al confirmars esta noticia, el estratega podrá no solo dirigir a su equipo en Cutervo, sino que también -salvo que se presente otro incidente durante esta fecha- dirá presente en el clásico ante Alianza Lima, por la fecha 9 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental.

Javier Rabanal quedó habilitado para partido en Cutervo

Cabe señalar que la ‘U’ buscará su primera victoria como visitante en la Liga 1 y para ello, tener a su entrenador sobre el césped es un plus, que podría ayudar a buscar sumar los tres puntos.

Jairo Concha sigue sancionado en Universitario

Jairo Concha también había sido suspendido y la pregunta que muchos hacen es si también podrían revocarle la sanción. La respuesta es no, porque el volante fue sancionado dos fechas y las bases de la Liga 1 no permiten que se presente un recurso de apelación, por lo que deberá completar su sanción en esta jornada.

Cabe señalar que Caín Fara también tuvo un proceso abierto por la Comisión Disciplinaria, pero el defensor finalmente no recibió sanción alguna. El argentino ha venido siendo clave en el esquema de Javier Rabanal, por lo que fue un alivio que no haya sido suspendido.