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Comisión de Apelaciones anuló sanción a figura de Universitario y estará ante Comerciantes Unidos

La Comisión de Apelaciones de la Liga 1 revocó la sanción de este elemento de Universitario, por lo que se confirma su presencia para partido en Cutervo.

Wilfredo Inostroza
Figura de Universitario finalmente quedó habilitado para el partido en Cutervo
Figura de Universitario finalmente quedó habilitado para el partido en Cutervo | Composición: Líbero
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Buenas noticias para Universitario de Deportes previo a su complicado partido como visitante. Es que la Comisión de Apelaciones de la Liga 1 finalmente decidió revocar la sanción de Javier Rabanal y este quedó habilitado para el duelo frente a Comerciantes Unidos. Todos los detalles aquí.

Este jueves 19 de marzo se realizó el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Sorteo de la Copa Libertadores 2026: grupos confirmados de los equipos peruanos

Recordemos que el entrenador español había sido castigado con cuatro fechas de suspensión tras aquel incidente con presuntos aficionados de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El argumento para anular esta medida es que no se encontraron argumentos que confirmen una ofensa al honor de los hinchas en la tribuna del recinto celeste.

Al confirmars esta noticia, el estratega podrá no solo dirigir a su equipo en Cutervo, sino que también -salvo que se presente otro incidente durante esta fecha- dirá presente en el clásico ante Alianza Lima, por la fecha 9 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental.

Universitario

Javier Rabanal quedó habilitado para partido en Cutervo

Cabe señalar que la ‘U’ buscará su primera victoria como visitante en la Liga 1 y para ello, tener a su entrenador sobre el césped es un plus, que podría ayudar a buscar sumar los tres puntos.

Jairo Concha sigue sancionado en Universitario

Jairo Concha también había sido suspendido y la pregunta que muchos hacen es si también podrían revocarle la sanción. La respuesta es no, porque el volante fue sancionado dos fechas y las bases de la Liga 1 no permiten que se presente un recurso de apelación, por lo que deberá completar su sanción en esta jornada.

Cabe señalar que Caín Fara también tuvo un proceso abierto por la Comisión Disciplinaria, pero el defensor finalmente no recibió sanción alguna. El argentino ha venido siendo clave en el esquema de Javier Rabanal, por lo que fue un alivio que no haya sido suspendido.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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