No juega el sábado: El partido de Universitario fue postergado hasta nuevo aviso

Muchos hinchas de Universitario de Deportes se encontraban entusiasmados con la llegada de este sábado 21 de marzo, para poder ver a su club jugar un nuevo partido. Sin embargo, para sorpresa de muchos, recientemente se hizo oficial que el compromiso de los merengues fue postergado hasta nuevo aviso. Así lo informó el club mediante sus redes sociales.

Como sabemos, el equipo de Javier Rabanal debe enfrentar a Comerciantes Unidos en condición de visitante por la fecha número 8 del Torneo Apertura 2026, esto con el objetivo de seguir escalando posiciones en la tabla de la Liga 1. Sin embargo, en medio de ello, los aficionados recibieron una inesperada noticia que repercute a nivel institucional.

Partido de Universitario fue postergado

En su cuenta oficial de ‘X’, Universitario de Deportes indicó lo siguiente: “Esta es la programación de nuestros partidos ante EDM Ventanilla por la fecha 2 del Torneo Élite Federación Oro”. De inmediato, adjuntó la imagen que te mostraremos a continuación, donde reveló los encuentros que disputarán sus divisiones menores este mismo sábado 21 de marzo.

Universitario y sus partidos.

Como se aprecia, la categoría 2010 sufrió la postergación de su partido y todavía no hay fecha exacta de cuándo se jugará. Además, la ‘U’ tampoco explicó el por qué de que se haya suspendido el compromiso. Recordemos que esta generación tiene aproximadamente 16 años, por lo que de ahí saldrán las futuras promesas del club y, probablemente, de la selección peruana.

Eso sí, es importante indicar que esta noticia no afecta en nada al primer equipo comandado por Javier Rabanal. Universitario de Deportes enfrentará a Comerciantes Unidos en Cutervo este fin de semana por la Liga 1 2026. Los merengues vienen de obtener una revitalizadora victoria por 2-0 sobre UTC en la pasada jornada, jugando en el Estadio Monumental.